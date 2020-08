Un mariachi muy colombiano en los Estados Unidos

Con Iván Landinez y Wilfrido Vargas, en República Dominicana.

Del tremendo de calor a la “tembladera”

El ser humano se adapta y se acostumbra a su entorno y este colombiano de acento golpeado pasó de los casi 35 grados de temperatura de Cartagena, a experimentar dos terremotos superiores a 5,7 puntos en la escala de Richter en Salt Lake City.

Se ha llevado tremendos sustos por culpa de los movimientos telúrico, pero, según él, ya se acostumbró a vivir con ello.

“El cambio es radical, no es el folclorismo de Cartagena y mamadera de gallo o excusas para todo, el primer año de adaptación es el más fuerte, pero de a poco me he ido amoldando a las costumbres y cultura de este país. El primer año me costó mucho puesto que a los tres meses me separé de mis hijas, porque me cambié de estado, pasé de Alabama a Utah, ellas se quedaron con la mamá”, relató el cantante.