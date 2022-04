Barbero.

Mientras el barbero prepara la brocha, la mejor de sus navajas sobre la rebanada de jabón, batiendo la espuma en el agua, el capitán le cuenta que su tropa ha pescado a los principales insurgentes, le precisa que son catorce, unos vienen muertos y otros aún están vivos, pero “pronto estarán todos muertos”. Y según él, no se salvará ninguno, luego de atraparlos en una intensa búsqueda monte adentro.

El hecho dramático ocurre en el relato del capitán y en la tensión psicológica del barbero que, mientras lo afeita, está pensando todo el tiempo en matarlo. Y el capitán, con su sábana en el cuello, con los ojos cerrados, suspira ante “la fresca caricia del jabón”, y lo invita a las seis al patio de la Escuela a presenciar la muerte de los capturados. El barbero recuerda entonces el día en que el capitán invitó al pueblo en fila a ese mismo patio a ver morir a cuatro rebeldes revolucionarios... “El espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos”. Escuche aquí un pódcast sobre el 9 de abril y ‘Espuma y nada más’

El barbero le pregunta al capitán si será igual que aquella tarde, y él le dice que será algo parecido a un fusilamiento, pero más lento y divertido para él. Le pregunta si morirán todos, y él le dice que en esta tarde serán unos cuantos apenas. Le enjabona la barba, tiene un leve temblor que solo él presiente ante el capitán, y su temor es que la afeitaba sea esmerada como tiene que hacerlo un barbero profesional, dejando la piel “limpia, templada, pulida”, sin que la hoja de la navaja se desvíe en los pequeños remolinos. Pero el capitán tal vez no sabe que el barbero es uno de los revolucionarios clandestinos. Y él pensaba cuántos de los suyos habían sido mutilados. Su dilema existencial es que el capitán no sabe que es su enemigo. Y muy difícil para él explicarle a sus amigos lo que estaba haciendo el capitán Torres y lo que pensaba hacer en esa misma tarde. “Muy difícil explicar que yo lo tuve entre mis manos y lo dejé ir tranquilamente vivo y afeitado”. El barbero no podía permitirse que nadie saliera de su barbería con “una perla de sangre”.