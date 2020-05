Un caldo para la memoria: ¿sopa de pollo, tan peligrosa como la de murciélago?

Por Álvaro Royo - Bárcenas

Especial para El Universal

No va a ser necesario remontarnos a espacios de tiempos tan largos como los 100 años que nos separan de la gripe (mal llamada) Española porque hurgando épocas más recientes como 1957, Gripe Asiática; 1968, Gripe de Hong Kong; 2002, SARS; 2009, Gripe Porcina, y 2012, MERS, vamos a poder comprender claramente nuestro punto en cuestión, que no es parte de nuestra opinión sino de datos y hechos reales, con millones de muertos y pérdidas incalculables en las economías de los países del globo.

Y todas, todas tienen en común que eran exclusivas de animales y que saltaron a la población humana y se propagaron.

En estos días el animal de moda es el murciélago, lo han bajado a los más denigrantes sótanos del desprecio por culpa de ser parte de la alimentación de los países asiáticos, me consta que no mucho, son más bien remotas las áreas donde se sirve este exótico plato, que como cualquier animal contiene virus que no le hacen la más mínima cosquilla a él pero puede representar la muerte para quien lo consuma. (Lea también: Los murciélagos, “aliados” de los humanos en el control de enfermedades)

Puede un armadillo comerse una serpiente con todo y veneno y no le va a suceder nada, puede un pangolín comerse un murciélago y no va a pasar nada, pero miren por dónde vamos en todo el planeta por una simple sopa, ¿de pollo? No, de murciélago.

Y podemos leer todo esto mientras estamos en nuestra mesa tomándonos una sopa de pollo, o comiéndonos un pollo asado, o unos chicharrones o unas costillitas de cerdo, maldecimos al murciélago sin parar mientras cocinamos otros animales que nos han traído pandemias que no sé por qué hemos olvidado, pero muertos y dolor han dejado y por millones.

La historia está allí, los datos están allí, pero por alguna razón nuestro disco duro en el cerebro no la procesa o no tiene espacio, o simplemente la envía a carpetas de la memoria de donde no la podemos recuperar.

Que un niño de 10 años no recuerde lo que sucedió en 2009 y 2010 es aceptable porque justamente había nacido, pero que nosotros, con 30, 40, 50 y 60, no recordemos que en esos dos años hubo una pandemia que acabó con la vida de mal contadas entre 150.000 y 500.000 personas, las cifras son dispares pero inclusive la menor de ellas da escalofríos.