Sin embargo, aquella pesquisa no terminó ahí. Acudieron a conocidos en la Policía Nacional para que rastrearan el nombre de Lilian Monterrosa Vitola cuando sufragara en algunas elecciones gubernamentales, en algún puesto de votación de Sucre, Córdoba, Bolívar, hasta de Antioquia o cualquier zona cercana, donde la gente decía haberla visto. Pero no había resultados, en especial por una circunstancia de esas adversas, insospechadas, que los hermanos desconocían sobre los pasos de la desaparecida.

“A nosotros nos decía la gente que estaba aquí o allá. Una vez fuimos a Varsovia (Sucre), comenzamos a buscarla, porque nos dijeron que estuvo por allá, pero cuando llegamos ya no estaba por ahí. ¿Qué va?, no pudimos seguir buscándola en ese entonces, porque en Varsovia las casas eran demasiado separadas una de la otra, con unas distancias enormes”, añade.

¿Lilian o Liliana?

“Yo me quedé andando pa’ arriba y pa’ abajo. Yo caminé (viajó) por todas partes, me quedé en Barranca (La Guajira). Caminé todo ese departamento. El papá de mis hijos me llevó por allá. Con él tuve cinco hijos. Después me metí con otro y tuve ocho, tengo trece hijos y tengo 21 nietos”, refiere Lilian, hoy, 40 años después.

Está vestida ahora con una bata floreada, es una mujer de pocas palabras pero que dice, a sus 54 años, no tener arrepentimientos en su vida. No estudió y dedicó su vida a ser ama de casa.

“La esposa de un hijo mío sí me decía: vamos a buscar a sus hermanos. Yo le respondía que sabía que ellos estaban bien, porque lo sentía así, pero ya (...) Antes no los busqué porque en ese entonces como no había teléfono, ni nada de eso”, añade.

A eso se sumaba aquel otro hecho fortuito, que los separaba aún más: “Yo me cambié el nombre allá, en La Guajira. Como yo no tenía Registro Civil, cuando iba a sacar la cédula alguien me dijo que me cambiara el nombre para que después no fuera a tener problemas. Me puse otro nombre, el de bautizo de agua de una tía, Liliana María Monterrosa Gómez, con los dos apellidos de mi papá. Entonces mis hermanas no creían que fuera yo porque no tenía el mismo nombre”, añade.

Mientras los hermanos de Lilian la buscaban con un nombre, ella ya tenía otro, nunca la encontrarían. Incluso, alguna vez en algunas de esas requisas se toparon con el nombre de Liliana Monterrosa Gómez, en algunos registros de votación, pero no la contactaron, “porque no podía ser ella”.

También su hermano Rogelio vivió por seis meses en Barranca, el mismo pueblo de La Guajira donde estaba radicada su hermana. Sin embargo, los azares del destino no hizo coincidir sus pasos en aquel entonces. “Pudimos incluso estar comprando en la misma tienda de Barranca, pero no nos encontramos”, detalla él. Estuvieron tan cerca pero lejos a la vez.