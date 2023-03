Turbana, una reserva natural en Bolívar que está amenazada

Durante más de veinte años los turbaneros soñaron y lograron pavimentar su carretera magnífica que la conecta con Turbaco y la acerca a Barú y a municipios vecinos, pero, desde hace meses, un basurero satélite de lado a lado de la misma carretera está convirtiendo esta misma vía en un basural incontenible y en una amenaza sanitaria, hasta el punto que nadie responde por nada pese al clamor de innumerables vecinos que han alertado a las autoridades, y el aire viciado y contaminado de la carretera huele al perro muerto que se pudre en la vía desde hace dos semanas, y huele al atardecer a quemazón absurda e irresponsable de basuras. La comunidad no sabe qué más hacer para proteger lo que costó años de desvelos. Sus habitantes se sienten desesperados e impotentes, han agotado los recursos invirtiendo en vallas que recuerdan que la carretera no es para arrojar basuras, que el paraíso natural a falta de dolientes, y de mínimas responsabilidades públicas, se convierte en infierno.

Desde hace treinta años empezaron los estudios técnicos para su acueducto y su alcantarillado, y allí está Turbana en 2023 sin agua y sin alcantarillado. Sus habitantes tienen que comprar a seis mil pesos el agua en carrotanques.

Lograron conseguir cerca de 40 mil millones de pesos para su acueducto, y han pasado tres administraciones y siguen esperando que se ejecute por fin el acueducto. Turbana que ha sido despensa agrícola de Cartagena, se abastece de milagros y a cuenta gotas con las fuentes del arroyo Polón, que pasa por los barrios Chorrito, Capacho y El Progreso. Pero, al igual que la carretera, las fuentes de agua están contaminadas por las basuras. Están allí nariz con boca con Mamonal, pero el desarrollo de Turbana sigue siendo un espejismo. Pobreza en medio de la paradoja de la riqueza y el regazo inmenso del bosque, que podría ser la reserva inagotable de riquezas y la potencia capital del ecoturismo en la región.

Todo este sueño palpita en la sensibilidad del líder y ambientalista Norman Echavarría. Lo he visto hablarles con delicada ternura a las serpientes que suben hasta su terraza desorientadas por el esplendor de la luz y el dulzor de las balsaminas, y no es capaz de matar a ninguna. Es un ser conmovedor y ejemplar, partícipe del milagro del bosque. Y desde ese bosque convoca a jóvenes, algunos de ellos con mucho talento para la gestión ambiental, social y cultural; algunos de ellos, artistas de la música como Alex Pájaro, que estuvo cerca del tamborero Encarnación Tovar y el gaitero Sixto Salgado Paíto. Y jóvenes líderes como Víctor Ardila Duartes, administrador de empresas de la Universidad de Cartagena y especialista en políticas públicas de la Universidad de México. A él, como al grupo de jóvenes que lo rodea, le preocupa el porvenir social, educativo y cultural de Turbana, la suerte del cabildo indígena, la problemática del acueducto, el alcantarillado, la recolección de las basuras y otros dilemas aún no resueltos en el municipio de Turbana. Muchos biólogos de Cartagena han llegado allí a estudiar las especies nativas, especies en extinción tanto de la fauna y la flora que aún sobreviven en el bosque seco y en el bosque húmedo de Turbana.