A lo largo de mi carrera universitaria he tenido que tomar el Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe a diario, pero mi viaje no es un viaje corto de 15 o 20 minutos, sino de 40 a 60 minutos, ya que vivo a las afueras de la ciudad y me traslado hasta el Centro Histórico de Cartagena. Eso, sin contar los 15 (en el mejor de los casos) o 40 minutos más, esperando a que el articulado pase por el paradero, tanto así que las personas han tomado las terrazas de los establecimientos cercanos como asiento para hacer la espera más amena. Lea aquí: Carla Bocchetti escribe en África

Recargar la tarjeta: un trago amargo

En uno de esos días en los que venía para el trabajo, fui a recargar mi tarjeta para el resto de la semana en una de las estaciones, como siempre lo hago, pues es difícil encontrar un puesto de recargas dentro de los barrios o a veces simplemente no hay sistema. Luego de hacer una extensa fila le pedí a la chica que atendía las recargas que por favor me recargara 10 pasajes, un total de 27 mil pesos, pero ella hizo mal las cuentas y me estaba cobrando mucho más dinero que el que debía pagar, algo que le podría pasar a cualquier persona, pero, para su mala suerte, ella ya había hecho la recarga del monto que me pedía, en ese momento yo rectifiqué y en efecto ella estaba en un error. Le pedí que me quitara los pasajes de la tarjeta, pero resulta que ellas no tienen una forma de hacerlo, o eso fue lo que me dijo.

Es decir, si se equivocan hay dos soluciones: el usuario asume con el pago o ellas deben responder por ese dinero, así que me pidió con voz entrecortada y los ojos tristes que le dejara mi tarjeta y ella me daba la suya para que fuera y viniera al siguiente día, porque ella debía vender los pasajes para recolectar el dinero que me debía dar de vuelta. Le puede interesar: Anamaría, la cartagenera que viste a la mujer real

Luego de una ardua e incómoda discusión, logró vender un par de pasajes y me pude traer mi tarjeta, pero en el camino iba con el sinsabor de qué habría pasado si simplemente yo no acepto eso que ella hizo, ‘tal vez es una mujer con familia que necesita del dinero y tendrían que descontárselo de su salario’. Lo cierto es que esa fue la última vez que la vi.

La odisea de un viernes sin moto

En la ciudad hay muchas personas que son propietarios de motocicletas y se movilizan en ellas, otros, por el contrario, trabajan de mototaxi para conseguir el alimento diario, pues, para nadie es un secreto que el índice de desempleo en Cartagena, según el Dane, es del 10,2% y 128 mil personas se encuentran en condición de pobreza extrema, esto a corte del año 2021. La moto se ha convertido no solo en un medio de transporte sino en una forma de buscar el sustento, además, hay quienes prefieren movilizarse en ellas por la rapidez o simplemente por el fácil acceso que hay de tomar este servicio, pues en cada esquina de su barrio pasa una persona ofreciendo la carrera. Este servicio de mototaxismo, aunque es ilegal, es considerado por muchos como la gran ayuda de Transcaribe, pues los días en que por decreto no están, el sistema es un caos total. Todos aquellos que por lo regular utilizan este medio de transporte informal, se ven en la obligación de tomar Transcaribe o en su defecto taxi, que aumenta las tarifas por la gran demanda de personas que lo requieren. A quienes no tienen para pagar estos altos costos no les queda de otra que tomar el articulado, y es tanta la gente que a veces ni siquiera entran todos en los buses y toca esperar dos y tres después, para desplazarse en la ciudad. Eso sin contar las grandes aglomeraciones que se hacen en las estaciones, convirtiendo los paraderos en una lucha campal por ingresar a un bus y luego apretujarse entre todos atún enlatado para llegar hasta su destino. Lea también: Video: la inspiradora historia de una barbera venezolana en Cartagena

Formas de que te vaya bien

En mi extensa experiencia tomando este medio de transporte masivo puedo rescatar un par de tips, entre ellos: salir con tiempo, pues si necesitas desplazarte (como yo) de extremo a extremo, debes salir con mínimo 1 hora y media de anticipación, esto si es hora pico, si no preferiblemente sal con 2 horas de anticipación porque los buses demoran un poco más en pasar. Cuando estés en las estaciones, lo mejor será que te coloques tu bolso adelante y no lo pierdas de vista, pues entre el montón de gente que se aglomera para esperar su ruta puede que haya algún “amigo de lo ajeno”. Si estás embarazada o eres una persona mayor o tienes alguna discapacidad, lo mejor es que lo digas muy fuerte, porque hay quienes no van a querer ceder el puesto, así que la presión social hará su trabajo. Si te vas a bajar lo ideal es que oprimas el botón de aviso antes de que estén en el paradero, pues estos buses van a gran velocidad y no pueden parar inmediatamente tú lo indiques, preferiblemente oprime antes y vuelve a oprimir por si el chofer va algo distraído o te bajarás un paradero después. No olvides ser paciente en el “mejor sistema de transporte de Cartagena”.