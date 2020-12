“El arte es así, uno pinta su experiencia, su realidad, no es una realidad aparte pero es su realidad. Por eso, mientras odio a los franceses, también amo a las franceses, porque, en ese juego de representar su percepción, son maestros, tienen una gran historia, puedes estudiarlos y estudiarlos y siempre encontrar algo”, me explica sobre una de sus concepciones. “El intelectual toma las cosas sencillas y las vuelve complicadas, el artista toma las cosas complicadas y las vuelve sencillas”, agrega sobre el arte.

Del pinceles a letras

“En mi caso, yo estudié inglés y francés al mismo tiempo. No aprendí inglés, pero sí francés porque me di cuenta de ese nexo que tenía con el español, para mí el inglés era una lengua totalmente ajena. Trabajando en este proyecto me di cuenta de que, si hubiera sabido lo que yo sé ahora, sobre ese nexo entre los dos idiomas, hubiera aprendido inglés hace tiempo. Ahora hablo inglés perfecto”, comenta Marelvy, docente de francés y guía turística, quien nació en San Antonio (Sucre), pero que vive desde niña en Cartagena, donde hace muchos años conoció a Tim por una de esas casualidades del destino. Ambos ríen al recodar la anécdota de cómo se conocieron.

‘Un toque del Caribe’

“La inspiración, después de todo, es una forma de gozar”, describe Tim. Y dice también que la inspiración es una conexión que hacemos en nuestra mente con una matriz nueva que desconocíamos y por medio de la cual le damos vida a algo. Volviendo al cuadro en su sala, ‘Un toque del Caribe’, como se llama la obra que ganó Estímulos de MinCultura, tuvo mucha inspiración, “estuvo mucho tiempo en gestación y todavía más en producción”.

Es un óleo con una imprimatura de yeso. “Yo me puse a hacer un cuadro simbólico sobre mi experiencia aquí. ¿Cómo me inspiré?, me di cuenta de que en toda la publicidad de la ciudad, antes de la getrificación, tomaban las fotos un domingo, cuando no había gente en la calle y eso me molestó”, narra.

“La iconografía del cuadro tiene que ver con las danzas folclóricas de aquí, las fiestas afrocubanas habaneras del siglo XIX y la santería caribeña”, dice. “El sincretismo, que es un mestizaje de ideas religiosas, era lo que me llamaba la atención aquí, en Cartagena. En la santería se unió el catolicismo con las creencias del Caribe y mucha de la iconografía tiene que ver con ese sincretismo”.

“En el cuadro, arriba está el Changó y Santa Bárbara, la católica, que lleva la copa de vino... como (cantaba) Celia Cruz, Santa Bárbara bendita, ¡que viva el Changó!”.

Aparece en el cuadro el amparo del santuario de San Pedro Claver, también San Martín de Loba, hay pescadores, la silueta del mismo pintor y su hija, un perro de tres patas, que representa a todos aquellos animales callejeros cercenados en accidentes.

También hay pescadores, la cumbiambera y Elegua, un dios que anuncia la fiesta y la muerte y que tiene el poder de la ubicuidad, puede estar hasta en 21 lugares a la vez. En el cuadro aparece en dos lugares más, tiene los ojos verdes y una historia particular.

“Tengo un cuento ahí increíble... Las cosas que me pasan aquí. Es que, para pintar la cara de Elegua, tomé la foto de un obrero, le di ojos verdes y le cambié las facciones del rostro. Me di cuenta de que Elegua tenía una predilección por el trompo, que da vueltas, le pinté ese sombrero vueltiao y casualmente la base de la composición del cuadro son las vueltas”, comenta.

Un día se presentó a su puerta una dama, comerciante de arte, que quiso comprarle la pintura.

“Yo no quise venderle el cuadro. Ella vino un día de repente y trajo un tipo que tenía la misma cara que yo había inventado para Elegua, ese tipo que vino practicaba la santería y me preguntó ¿cómo me has retratado? Nunca me había pasado esto”, refiere el hombre que ha atrapado con sus trazos las alegrías, vivencias y creencias del Caribe y que se ha convertido con el tiempo en un caribeño más.