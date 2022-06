‘Te quiero mocho’, la historia de un inusitado influencer

“Las mamás de los niños que tienen alguna discapacidad siempre los sobreprotegen a tal punto que los vuelven dependientes por completo de ellas, pero las madres no son eternas. Nosotros en algún momento debemos abrirnos al mundo y ser capaces de independizarnos, eso es algo que le agradezco a mi madre, ella nunca me trató como un niño con discapacidad, yo sé cocinar, lavar, hacer todas las cosas del hogar por mí mismo, porque nuestro cuerpo al sentir la necesidad logra adaptarse”,

contó el influencer.

Desde muy joven, a Sebastián le gusta el deporte, también las artes marciales; practicó fútbol, natación y capoeira, esta última lo ayudó mucho a adquirir agilidad, pues al no tener brazos debía resolverlo todo con sus pies. A propósito, Sebas recuerda que, cuando estaba en la escuela, un niño le hacía matoneo por su condición, pero su madre desde siempre lo crió con una gran seguridad en sí mismo, así que un día decidió enfrentarlo... Lea también: Menstruar en la Cartagena pobre: Mujeres cortan retazos para usarlos de “toallas” “Era un ‘pelao’ del colegio, él comenzaba a remedarme, se metía las manos entre la camisa y me retaba a pelear, claro, como me veía indefenso por no tener brazos, pensaba que tenía las de ganar, así que un día lo enfrenté y de una sola patada lo derroté, desde entonces no me volvió a molestar, pero creo que es muy triste que esto pase entre los niños”, recordó. Este tipo de situaciones se viven en el día a día de los niños con algún tipo de discapacidad, es por esto que Sebastián busca entregar un mensaje de inclusión hacia todas las personas, de respeto, que, finalmente, es el mejor antídoto para la violencia.

Su equipo Sebas jugó fútbol hasta los 19 años, pero una ruptura de ligamentos en una de sus rodillas lo obligó a dejar de lado su sueño en este deporte, pero no a rendirse. Desde hace siete años lidera un equipo de jóvenes y adultos llamado “Te quiero mocho” donde incentiva el deporte como una forma de encuentro entre amigos del que cualquier persona puede hacer parte. De hecho, una de sus anécdotas en el deporte no es un partido exitoso, como muchos podrían pensar, sino un momento de angustia, pues en uno de sus viajes su madre no lo pudo acompañar, así que se fue solo, pero obvió un pequeño detalle, cuando quiso ir al baño “a hacer del dos” no sabía cómo limpiarse, estaba en un centro comercial encerrado en un baño. Allí permaneció por alrededor de dos horas buscando la manera de poder hacerlo solo, pero no lo lograba, así que llamó a su madre, el desespero en su voz y la frustración eran tan grandes que ella buscó el vuelo más cercano para ir a asistir a su hijo. En medio de la angustia, la cabeza de Sebastián no paraba de pensar en maneras para resolver esta incómoda situación él solo, hasta que le llegó “la sabiduría de lo alto” y logró agacharse y limpiarse con el talón. A partir de allí, Sebastián comenzó a ser completamente independiente. “Yo sentí ese fresquito de porque por fin pude hacer todo solo, es impresionante cómo algo que para muchos es completamente normal, para mí significó mi independencia”, aseguró el influencer.

Sebastián Díaz no se ha dejado vencer por nada, estudió mercadeo pero a la edad de 30 años decidió comenzar un nuevo proyecto en su vida, las redes sociales, pues con su estilo coqueto y divertido logró cautivar al público. Le gusta hacer videos de humor, trata de sacar el mayor provecho de su condición para hacer reír a los demás, pero siempre dejando un mensaje de inclusión y respeto hacia las personas con malformaciones genéticas. Le puede interesar: Monseñor Jorge Enrique Jiménez: “Eso de ser cardenal no me lo esperaba”