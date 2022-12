¡Sí se puede!: 3 niños de colegios públicos ganaron concurso de historia

Siempre me ha gustado el patinaje, de hecho, él tiene una hermana que está en la Selección Bolívar de patinaje. A él también le gustó este deporte y lo apoyamos”.

Cindy Marcela González Padilla, madre de Anthony.

“Sí, estaba nervioso, pero al mismo tiempo tranquilo porque me sentía bien y confié en mi potencial”, aseguró el ganador de la cuarta versión del concurso.

Muchas veces los niños se cohíben por la falta de oportunidades, pero para Rafael esto no le ha impedido aprender y espera más adelante ser un gran profesional.

“Me siento muy alegre de haber participado, fue chévere para todos los niños responder las preguntas en tan poco tiempo, porque solo nos daban 30 segundos para responder... Me gusta estudiar, soy muy tímido y como me cuesta un poco relacionarme aprovecho mis ratos libres para ver documentales y videos en los que aprendo muchas cosas, por ejemplo, hace poco instalé el internet en mi casa y todo lo aprendí viendo videos”, aseveró Rafael.

La convicción de ser capaz

La sensibilidad le brota por los poros al niño Jorge Eliécer Villa Ortiz, también estudiante del colegio público ‘La Salle’. Él ocupó el tercer lugar del concurso y sorprendió gratamente a todos con sus respuestas. Dijo que contestó llorando en medio del concurso, pero fue contendiente y asertivo, y eso lo llevó a entrar en el podium de los ganadores.

Entre lágrimas, Jorge me contó que le hubiese encantado ser el ganador y que ese era su objetivo, pero tal vez los nervios le jugaron una mala pasada, sin embargo, asegura que de los tropiezos se aprende y que se siente orgulloso de representar a su colegio y a su familia en un importante concurso de historia y agilidad mental, ya que muchos quisieran llegar hasta donde él llegó.

“Fue una experiencia muy agradable y satisfactoria para mí, yendo de la mano de mis profesoras, quienes me ayudaron y guiándome. Me siento muy feliz pues no fue fácil llegar hasta el tercer puesto, aunque mi objetivo era el primer lugar, pero estoy orgulloso”, confesó. Lea también: Estos son los ganadores del concurso de historia de Cartagena

Jorge juega fútbol en el equipo Bicentenario Fútbol Club, de allí su espíritu competitivo y sus ganas siempre de salir adelante, pues sabe que siempre hay que darlo todo hasta el final.

El concurso ‘La Ruta por la Historia de Cartagena’ consiste en incentivar a los estudiantes a conocer la historia de su ciudad colonial.

“Cada año tendrá un énfasis sobre un tema en específico, siempre relacionado con nuestra historia. El de este año fueron las casas coloniales. Desde ya la SMPC se prepara para diseñar el programa del próximo año en el que participarán nuevos colegios y aliados”, concluyó María Pía Mogollón.