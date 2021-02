“Mi padre siempre me pegaba porque soy trans. Yo no podía vestirme como una chica, él me llevaba al salón para cortarme el pelo y me pegaba todos los días. Una vez tuve que ir a la escuela con gafas por los moretones”, cuenta Isabella Souza, hoy con 23 años.

Todavía siendo una niña, fue internada en un orfanato donde vivió hasta los 17 años. Pero poco antes de alcanzar la mayoría de edad pasó a vivir en las calles y entró en un círculo vicioso en el que alternaba la drogadicción y la prostitución, que abandonó hace apenas algunos meses.

“Yo vendía mi cuerpo para comprar drogas y usaba drogas para aguantar la noche despierta en las calles, porque sobria no podía lidiar con el frío o los imbéciles que vienen a causar problemas”, explica.

“Hay gente que viene con cajas de huevos podridos y nos los tiran, con extintores, vasos con orina. Los policías vienen a pegarnos. Nosotras ya hemos pasado por mucho”, lamenta Isabella, quien, pese a todas las cicatrices, exhibe una gran sonrisa.

Solo en 2020 al menos 175 personas trans -todas mujeres- fueron asesinadas en Brasil, lo que equivale a un asesinato cada dos días, según los datos divulgados esta semana por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra).

Las cifras, nuevo récord para el país, confirman al gigante suramericano como la nación más mortal para personas trans en el mundo.

“Ser trans es una batalla diaria. Tienes que luchar contra todo el mundo, contra una sociedad entera, contra una política que quiere exterminarte. Luchas por el simple acto de existir”, dice Susy Muniz, de 28 años.

Susy trabaja actualmente como agente social y tiene su propia casa, pero, antes, se prostituyó durante años.

“Para mí era mucho más atractivo que un hombre me hallara sexy, me mirara como un objeto sexual, a que me viera como un blanco que pudiese matar o zurrar en cualquier momento”, recuerda.

De acuerdo con los datos de Antra, cerca del 90% de las mujeres trans brasileñas encuentran en la prostitución su única forma de supervivencia.

“La sociedad les va dejando al margen y son tan olvidadas, aisladas, silenciadas y atacadas que acaban aceptando que es lo único que pueden ser”, dice André Ribeiro, psicólogo en una casa de acogida de mujeres trans en el centro de Sao Paulo.