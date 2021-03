El maestro solía ir a compartir con la familia Lemaitre. En un instante de la luz misteriosa de la siesta, el artista descubrió una pared blanca entre dos espacios, y la eligió para un mural de dos flores carnívoras en homenaje a Gastón Lemaitre y Sixta, anfitriones de casa y padres de Gastón Guillo Lemaitre. Un fragmento de la historia me la contó por teléfono y otra, la completó su hermano Marcel, pero le pedí a Gastón que recordara con precisión momentos de aquel momento con Alejandro Obregón . Era una sorpresa que le tenía a él para revelársela en el libro que escribía sobre Obregón y le entregaría en diciembre de 2020, pero lo impidió la muerte. (Lea aquí: Falleció el artista cartagenero Gastón Lemaitre)

El mural del Pie de la Popa

Todo ocurrió en el comienzo de los años sesenta en la casa de Gastón Lemaitre. En un momento del almuerzo, Obregón le dijo a Sixta, entre sus ocurrencias de ese atardecer: “Tu hijo Gastón te llevará a Roma a conocer al papa”. Cuando Gastón Guillo me contó esto, se quedó en silencio, y pasó al momento en que se encontró con Obregón en un Festival de Música del Caribe, acompañado de Josefina Delvalle. Le dije: ‘No te vueles el tiempo o siéntate a escribir las dos escenas’, le pedí a Gastón. Creí que no lo haría. Hablé con su hermano Marcel y con la restauradora María Cecilia Álvarez-White, para reconstruir no solo el momento en que Obregón hizo el mural, sino el otro momento en que lo desmontaron para trasladar el muro con la pintura a Bogotá.

En la segunda llamada a Gastón Guillo, escuché a Mary, su esposa, decirle con insistencia: “¡Pero cuéntale la historia del mural!”. Me dijo: “Al verlo llegar con Josefina al Festival de Música del Caribe, mi saludo fue: ‘¡Obregón, eres el censor de la gravedad!’. Y él me preguntó: ¿Por qué será?, dime tú. Todo está en la yema de los dedos. En lo táctil. En la espátula. En la relación con la mujer. En la interacción con los demás. Se rió. Me abrazó y siguió”, contó Gastón Lemaitre. Y agregó: El maestro utilizaba las radiografías de rayos X como plantillas y las reciclaba en sus pinturas”, continúa. “Lo que yo admiraba de él era su adicción a la inmediatez. Era veloz para pintar. Una vez pintó a una amiga con una paloma en la cabeza. Era muy amigo de mi padre Gastón Lemaitre”.

Pero le insistí que me siguiera contando lo del mural.