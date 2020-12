Gloria, una devota abnegada, iba religiosamente cada mañana a santiguarse a los pies del santo patrono y no tardó en soltar por los aires la mala noticia. No estaba el santo y eso se convertiría en toda una calamidad.

El sacerdote italiano

Por si fuera poco, no bastó con que desapareciera San Pablo, mientras una romería se preguntaba por él, en plena plaza, el firmamento se nubló y un ventarrón arreció, como tempestad a punto de desgarrarse furiosa desde un cielo repentinamente oscuro.

El cura italiano Maurilio Bianchi, un hombre carismático y salido de los estereotipos sacerdotales comunes, que para aquel entonces estaba asignado al corregimiento de San Pablo, fue aclarando el panorama de aquella mañana de nubarrones inciertos.

Bianchi, un tipo blanco y de ojos claros, era misionero de la orden de Nuestra Señora de La Consolata y llegó a la plaza al ser avisado del hasta entonces “robo” del santo. Estudió Teología en Bogotá y por el azaroso destino terminó en ese pequeño pueblo, donde él mismo construyó su casa cural con donaciones provenientes de Italia.

Quiso reconstruir también la iglesia, un decaído edificio que estaba más mal que bien, pero quería hacerlo con el propio esfuerzo y participación de todo pueblo.

“Hice la propuesta de arreglar la iglesia. Conseguí un arquitecto de Cartagena, le pedí un presupuesto que tuviera en cuenta más o menos un año para recoger el dinero. Pero a mitad de año solo habíamos recogido 100.000 pesos -de 15 millones que se necesitaban-, entonces yo estaba muy desanimado, dije: ‘Tengo que encontrar algo para hacerle entender a esta gente que yo voy en serio o vamos a caminar juntos, o si no yo para qué me quedo aquí’”, relata Maurilio.

Así que había procedido, ofuscado por la apatía desmesurada de los sampableros para con su iglesia. Y frente al gentío que esa mañana preguntaba por su santo, confesaría su “pecado”.

“Les dije: ‘Al santo no se lo ha robado nadie, se ha ido de viaje, volverá si le arreglamos la iglesia y eso depende de si lo hacemos antes de la fiesta patronal, o si no, no regresará’”, narra.

El propio padre, que había intentado varias cruzadas por reconstruir la parroquia dañada por las garras del tiempo, creyó que “secuestrando” al santo iba a captar la esquiva atención de la feligresía.

“Dije: ‘Si la gente no me escucha, yo les escondo el santo’”, detalla. Abiertamente confesó el secuestro. Y no actuó solo. El grupo de oración del pueblo, unas señoras carismáticas y muy creyentes, le ayudó.

San Pablo y su vuelta

al mundo

“Lo que más me ha gustado es la respuesta de la gente cuando escondí al santo. Eso fue temprano, lo saqué en un costal a las 5 de la madrugada. Luego vinieron a tocarme la puerta, fui a ver qué había pasado y estaba todo el pueblo ahí, en la plaza, y se preguntaban cómo había sido posible que se robaran al santo de la iglesia, si el candado estaba cerrado”, detalla.

“En pocas palabras, lo único que no tuve en cuenta es que se convirtiera en una noticia internacional, esto pasó diez días después del secuestro”, añade. Y es que el revuelo acaparaba los noticiarios y las páginas de diarios internacionales, la noticia llegó hasta el mismo Vaticano. Quizá nunca antes en el mundo se había visto que un sacerdote secuestrara el santo de su iglesia y, mucho menos, que sus creyentes estuvieran dispuestos a pagar un “rescate”.

Junto a las noticias, una serie de hechos fortuitamente extraños sucederían luego, como que el segundo domingo, después del secuestro, hubo dos muertos cerca del templo, así como otras muertes seguidas en un corregimiento donde esto no eran usual. O como el robo de la motocicleta con la que Bianchi se movilizaba entre los distintos corregimientos de Marialabaja. La moto desapareció de su domicilio y esto algunos pobladores lo atribuyeron a una aparente forma de presionarlo para que devolviera a la figura religiosa.

Así las cosas, se dispuso de la cuenta de ahorros número 1218006272-4 en la Caja Agraria de Marialabaja. “La gente comenzó a donar y yo llevaba un registro con nombre y apellido en un documento de Exel, todas las semanas imprimía las páginas y las pegaba cerca de la iglesia; estaba nombre por nombre de quien daba y los que daban solo mil pesos yo los ponía y entonces, cuando veía la gente que el que tenía mucho dinero había dado solo mil pesos, después venían con cien mil pesos”, cuenta.