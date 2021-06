Comencé a estudiar en 1994. Hice dos preescolares, primaria y me gradué de bachiller en 2006. Hablo de mi colegio, la Institución Educativa San Felipe Neri , a unas cuadras de la Ciénaga de la Virgen. Levantada en 1987 en el sector Ricaurte de Olaya Herrera, en medio de dos zonas que muchas veces tuvieron batallas de pandillas en las que, en ocasiones, sus protagonistas eran familiares o alumnos, pero siempre -o casi siempre-, éramos espectadores.

Visitar estas ruinas no me produce fastidio, más bien tengo una tristeza mezclada con emoción. Y es que en este lugar viví trece maravillosos años; fue mi segundo hogar y un refugio que forjó sueños en medio de la incertidumbre a miles de vidas que hoy caminan por el mundo agradecidas.

Huele a barro, escombro y abandono. La maleza está sobre charcos de agua verde y entre ellas sobresalen pedazos de lo que algún día fue una pared con murales coloridos, hechos por niños soñadores. No hay créditos ni firmas, solo nubes azules y soles tiernamente malpintados.

Me emociona recordar sus eventos en la tarima principal, las revistas gimnásticas y la divertida emisora estudiantil. Era un paraíso para niños como nosotros, que muchas veces vivimos en casas donde no había baños y la sala hacía de cocina, cuarto y patio. Pero, sin duda, lo más valioso son las personas que conocimos mientras aprendíamos a leer y escribir.

Es lamentable pensar que muchos de los que vivieron esas primeras veces conmigo ni siquiera están vivos, siendo incluso menores que yo, y no pregunten de qué murieron... En Olaya la muerte visita con frecuencia a la juventud.

Mientras estudiaba Comunicación Social, comencé a enterarme del futuro incierto del colegio. Y yo que pensaba que todo iba genial, porque en 2010 celebramos la noticia de que había llegado a Nivel Superior gracias a las Pruebas Saber de los estudiantes de 11 grado. Pero fue en 2015 cuando me tocó ver desde mi pequeña lanchita cómo se hundía mi Titanic.

En 2018 llegó un nuevo capítulo a esta historia macabra: faltaban 5 mil millones para la remodelación y la siguiente escena fue demolerlo en 2019 con la promesa de que nuestros 1.700 alumnos estrenarían aulas en 2020. Pero la historia cada día es más indignante, porque ese año los chicos tuvieron que irse a otros colegios.

Los alcaldes de turno visitaron el colegio, hablaron de construcciones rápidas y novedosas a cientos de padres de familia que ven en este lugar la única o más fácil forma de educar a sus niños, porque recuerde: en Cartagena hay familias que si desayunan no almuerzan ni cenan.

Como la señora de la película Titanic, que rememoró sus días en la maravillosa embarcación, yo sigo mirando este pedazo de tierra con varillas y charcos e imaginando los pasillos de baldosas color vinotinto. Tampoco me extraña este abandono cuando recuerdo los días de lluvias, en los que el colegio se inundaba tanto que no podíamos dar clases y vivíamos en alerta por las serpientes. Era una tragedia anunciada. (Lea aquí: El colegio San Felipe Neri sigue esperando la reanudación de sus obras)

Para colmo de males, siguieron apareciendo trabas y ajustes en el contrato porque el dinero para las obras ascendió a $15.922.928.220, luego suspendieron el contrato por no cuadrar con los tiempos o porque entró nuevo alcalde. (Lea además: Liquidarán contrato por obras inconclusas en el San Felipe Neri)

Es indignante saber que el contrato para la construcción se adjudicó en marzo de 2017 por $8.487.523.997; sin embargo, el acta de inicio de la obra fue firmada en abril de 2019. ¡Pero vaya sorpresa!, en ese lapso comenzaron a salir fallas tras fallas, como que la Oficina de Apoyo Logístico notificó que el predio donde se iba a construir era de Edurbe y no del Distrito.

La esperanza

Mientras, los estudiantes siguen dando clases virtuales y esperando su silla en el Ner, yo permanezco aquí, viendo los escombros y pensando en la tragedia que sería que este colegio desaparezca. A mi mente vuelve otra vez la señora del Titanic y su frase “ahora solo vive en mi memoria”, pero en este caso, cada rincón del Neri permanece en la mente y el corazón de quienes lo recorrieron, desde los profesores que, más que eso, eran amigos, los estudiantes y padres de familia, los vecinos y todo Olaya.

La lanchita me la arrojó San Felipe Neri, gracias esta institución me considero fuerte, valiente y luchadora y por eso, el colegio aun demolido, se resiste a desaparecer. Mis recuerdos no están aferrados a las paredes, sino a las vivencias, pero quiero que más niños vivan lo que yo viví y que descubran cada día que en medio de tanto barro siempre surge una flor de loto y sale a flote una lanchita.