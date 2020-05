Salud mental en pacientes con COVID-19: vamos a abrazarnos sin tocarnos

“¿Sabes qué piensa un positivo?, que cuando todo esto pase, cuando ya se vaya el COVID, la gente lo tratará igual o quedará marcado para siempre”.

Después del “Positivo”

Luego de los resultados, pueden seguir días difíciles por varios aspectos: además de la incertidumbre por los efectos que pueda tener el virus en su salud -aún no hay vacuna, ni tratamiento específico y no conocemos del todo al virus, pese a los inmensos esfuerzos científicos-, el paciente puede sentirse solo y, si no conoce y se apropia de las estrictas medidas que se deben tomar para evitar que más personas en la casa se contagien, puede sentirse rechazado y hasta humillado por acciones tan cotidianas y necesarias como desinfectar el baño siempre que él lo use, desinfectar las superficies que él o ella ha tocado, no comer con él o no acercársele. “Llegué a sentirme como Gregorio Samsa, el de ‘La metamorfosis’ (libro de Franz Kafka)”, me decía María*, sospechosa de COVID-19, después de salir de la clínica donde la tuvieron mientras pensaron que era positiva. Ya confirmaron que está sana.

De manera que, trascendiendo la salud física, la salud mental de los contagiados también es importante en esta pandemia. “Este apoyo psicoterapéutico es importante para el equilibrio psicológico del paciente y su familia, porque cuando hay una crisis psicológica que supera los mecanismos y estrategias que normalmente utiliza una persona, se pueden desbordar emocionalmente y eso puede conllevar a diferentes reacciones”, añade el doctor Barrios.