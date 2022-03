La joven Nastia tiene 15 años y ha llegado también al paso de Korczowa junto a su madre y su hermana de 5 años. Vivían en la ciudad de Ternopil, en el oeste de Ucrania, donde la situación “era muy tranquila, no sonaban las alarmas”, pero que las tropas rusas pudieran alcanzar su ciudad les “daba mucho miedo”.

“Hemos venido en coche, fueron tres días por carretera. Nos ha traído mi marido hasta la frontera y dio la vuelta hacia Kiev. Mi madre y mi padre se quedan en Ucrania”, explica. Ella va hacia Kielce, en el sur de Polonia, a casa de una amiga.

Los hay que hacen el viaje solos, como Natalia, de 65 años. Vivía “en una casa pequeña” cerca de Zaporiyia, a orillas del río Dniéper y hogar de la mayor central nuclear de Europa, donde ejercía de profesora, hasta que la guerra la obligó a coger una bolsa con lo mínimo y salir corriendo, dejando atrás a su única familia, su hijo de 29 años, quien combate en filas del Ejército ucraniano. “Quiere luchar por el futuro de sus hijos”, le justifica ella. “Lo he perdido todo. A mi edad, tengo que encontrar un trabajo nuevo porque algo tendré que hacer, tengo que mantenerme. No me hago a esa idea”, dice esta ucraniana, que hizo el viaje en autobús desde el sudeste de Ucrania.

Sobre lo que ha visto, Natalia relata el horror que rodeó Zaporiyia estas últimas semanas, donde se centra ahora la ofensiva de las tropas rusas pese a las negociaciones en marcha entre Moscú y Kiev, y asegura, entre lágrimas, que ha visto cómo le “han cortado el brazo a un soldado que llevaba una banda que le identificaba como militar ucraniano”.

“Putin quiere morir y llevarse por delante al resto del mundo”, concluye esta mujer, que se quedará de momento en Polonia, con la esperanza de poder volver pronto a Ucrania, aunque lamenta que su casa ya ha sido destrozada por los bombardeos y que, de todos modos, tendrá que empezar de cero.

Desde otra ciudad asediada ha venido Helena, de 83 años, que no logra frenar las lágrimas al ser preguntada por el viaje. “Está muy cansada, ha sido un viaje muy largo desde Jarkov, lo más importante ahora es que estamos a salvo”, dice su hija. Lea además: Zelenski: “Es hora de restaurar la integridad territorial de Ucrania”