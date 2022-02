Trancón en Kiev, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022.//Foto: Efe.

¿Por qué Rusia toma la decisión de invadir Ucrania? Desde la disolución de la Unión Soviética, en 1989, muchas de las repúblicas que formaban parte del régimen comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empezaron su proceso de independencia, pero conservaron relaciones cercanas con Rusia, y más aún en el caso de Ucrania, que había sido la república más grande e influyente de la URSS.

Sin embargo, Ucrania empezó a alejarse de la influencia rusa para acercarse al círculo geopolítico de la Unión Europea, al punto de llegar al Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea en 2012. La noticia no cayó bien en Rusia, que presionó al entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukóvich, hasta convencerlo de no firmar el acuerdo. El intempestivo giro del líder ucraniano no cayó bien en su país, que veía con buenos ojos el acercamiento con Europa por las múltiples oportunidades económicas que significaba.