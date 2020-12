“Me han venido toda clase de mascotas, he vestido gatos y hasta conejos. Hasta al exterior he mandado”, dice con orgullo Rosario Ojeda. Su pasión es confeccionar ropa para mascotas, sobre todo perritos y por eso ama cuando la llaman: “La modista de los perros”. La emprendedora tiene un amplio sector que explorar y es que en Colombia, según la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, varios factores han favorecido el incremento del número de animales de compañía en las grandes ciudades. Hoy, alta es la demanda de mascotas para llenar espacios afectivos en los entornos familiares y el aumento (aunque no parezca) en la capacidad económica de las clases sociales permite asumir gastos anteriormente no contemplados en su presupuesto. Una mascota bien vestida se lleva todas las miradas, ¡es que alegran cualquier recinto con su elegancia!... Justo esa sensación es la que quiere seguir cultivando Rosario. Sonríe mientras recuerda por qué es que ama tanto lo que hace: “Los comentarios de mis clientes siempre me alegran la vida y me estimulan; quedan encantados. Me dicen: ‘De ahora en adelante, usted será la modista de mi perro’, y me recomiendan. Siempre llegan recomendados de otras personas. Escasamente he tenido algún cliente descontento”. Decidió emprender con ropita para perros, porque desde pequeña le han gustado las artes manuales. “Fui a Bogotá y en la visita estuve en contacto con una persona que tenía un emprendimiento de ropa canina, entonces me puse a pensar que aquí, en Cartagena, ese sector se movía poco y cómo podía yo hacer para traer ropa a nuestra ciudad”, continúa la modista, quien también es diseñadora. Rosario empezó trayendo ropa desde Bogotá, pero notó que salía demasiado costoso para sus clientes, así que decidió sacar sus moldes y trabajar ella misma la ropa. Quería que sus creaciones fueran asequibles a todo tipo de dueños de perritos. “No solo empecé a trabajar para un sector exclusivo, sino para la gente humilde que quisiera poner bien bonitos a sus perros. Siempre me preocupé por eso”. Confecciona para complacer a clientes de estratos 3, 2 y 1, y, como toda nueva emprendedora (lleva dos años con su negocio), ha usado las redes para mostrar su trabajo, impactando a la gente por el precio y la calidad de las prendas.

Autodidacta

El maestro por excelencia, YouTube, fue el lugar en donde encontró todos los tutoriales que necesitaba, así pudo conocer las tallas de los perros, las medidas específicas y fue sacando los conocimientos para, poco a poco, hacer sus moldes. Con el tiempo, pensando en la innovación en diseños, después de trabajar por tallas, empezó a trabajar sobre medidas. “Sé manejar la máquina, así que aprendí con tutoriales en YouTube y en páginas. Por ejemplo, para los perritos criollos, los miden y me lo mandan y les confecciono lo que quieran”, dice Rosario, quien ama vestir particularmente a las perritas. “Me encanta hacer vestidos elegantes y vaporosos para perritas; que sean novedosos, también me gusta hacer disfraces y vestidos típicos. Yo voy a los almacenes, veo las telas y enseguida me imagino cómo quedarían en una mascota”, añade.

La comodidad

para ellos

Sean perros de raza, o criollos, lo principal es que luzcan cómodos con la ropa que se les ponga. Ese es el concepto que Rosario maneja. “Antes de un vestido bonito, siempre pienso en la comodidad del perro, que ellos se sientan cómodos y no se fastidien, que sean telas frescas, porque Cartagena es una ciudad muy caliente; para los machos, cuellos que no los fastidien y se vean elegantes. También me destaco porque me gusta que las creaciones sean de colores vivos”. Una de sus clientas, Yomaira Grandett, dice estar feliz de encontrar a una diseñadora de ropita para mascotas en Cartagena: “La verdad, es muy difícil encontrar en esta ciudad diseños bonitos y originales, por eso me alegra haber podido encontrar su trabajo”.

Una colección navideña