Rosa Pautt, cocinera.

“Yo dormía en un guacal, en una cuna de palo, que me ella mandó a hacer, simplemente tenía una colchoneta, con mis sábanas normal, ahí dormía mientras ella vendía en ese entonces solo arroz, mis hermanos se iban al colegio y yo me metía en mi guacal. Muy poco tomé teta, más que todo fue comida de aquí, era un poco difícil que mi mamá me alimentara, simplemente me dio comida de sal, como llamamos nosotros, sopas de pescado”, relata. (Lea también: Intervención integral a Bazurto, la apuesta de la Alcaldía para este 2021)

“En realidad yo no recuerdo pero ella sí me dice. Sí, nací obviamente en la clínica, pero como a mi mamá nunca le gustó estar atenida a ninguna persona, ni a hombre, ni nada, ella cargaba con sus hijos. Soy la tercera de cuatro hijos. Como mis hermanos estaban estudiando, ella guardó sus días de reposo y luego me trajo aquí al mercado de un mes de nacida”, relata Rosa Angélica, quien tiene la misma sonrisa amplia de su madre, aunque las dos más bien se definen como mujeres serias.

Matilde Herrera es una de la cocineras emblemáticas del sector Pescado Frito, en Bazurto.

Una vida en Bazurto

Han pasado 27 abriles desde que Rosa abrió los ojos por primera vez. Recuerda crecer en su casa en San Francisco pero también que “pasaba sucia de carbón porque aquí siempre se ha cocinado con carbón, cualquiera de las compañeras de mi mamá me cargaba. Yo era más mercadera que mis primos, yo estoy en el mercado desde que nacimiento”, detalla. “Cuando salía del colegio, me venía para acá a hacer mis tareas. Cuando salía de la universidad también me venía para acá a hacer mis tareas”.

¿Estás en la universidad?

- Sí. Terminé el bachillerato, como bachiller técnico en servicio de alojamiento, ahora mismo estoy estudiando Turismo e idiomas en el Colegio Mayor de Bolívar, aplacé el semestre pero voy a mitad de carrera. También me quiero dedicar es a la cocina, lo mío es empírico, de tanto ver a mi mamá preparar comida, he aprendido. Me enseñaba porque yo soy la única mujer entre mis tres hermanos. Siempre he estudiado pero siempre tengo el tiempo para venir al mercado.

Matilde ha enseñado su sazón a Rosa y a sus otros tres hijos, que también atienden el restaurante Donde Matty, como se llama el lugar, uno de los cerca de diez comedores que hay en el sector del Pescado Frito, una zona que si bien recibe visitas de personas de todo el mundo, quiere mejorar.

“Esto aquí es motivo de orgullo, aquí hemos tenido a personalidades como Andrea Valdiri, poquito después de que vino Tulio Recomienda, cuando vino él fue algo muy positivo, después de que hizo ese video para todos los que trabajan aquí (en la zona de Pescado Frito). También ha venido el actor Jair Romero, con uno de sus hijos, comió salpicón de Toyo con arroz de frijol y sopita de pescados. También vino Salvo Basile, y un muchacho que le gusta probar cosas raras y animales raros, no recuerdo el nombre, también el calvo que trabaja en Master Chef, estuvo por aquí, pero no comió en el restaurante...”, cuenta.

Hace poco ella y su madre fueron invitadas para cocinar junto a un reconocido chef de la ciudad, que las escogió para participar aportando mucho de su talento en un evento de un licor internacional. “He estado todo el tiempo aquí, me gusta, me encanta, esto es lo mejor, no tengo cómo describirlo”, refiere Rosa, quien no visiona su vida en un lugar distinto al mercado.