Solo al verlo bajo la luz de agosto tuve la certeza de que yo había envejecido. Lo había visto actuar siendo un niño cuando presentaron Vendaval, la serie de televisión que revivía la masacre de las Bananeras, en 1974, y donde Amparo Grisales, una candorosa muchachita de Manizales, actuaba por primera vez junto a ese muchacho de Montería, de voz de trueno y mirada de halcón, cuyo nombre real parece de ficción y es Ronald Ayazo. Su padre, un comerciante de la aldea, poco antes del nacimiento de Ronald, había quedado impactado con Ronald Charles Colman, un actor inglés que se metió en los sueños de las bellas durmientes.

Ronald Ayazo, una leyenda viviente de la radio, el teatro y la televisión colombiana, quien vive desde hace nueve años en Nueva York, se alejó aparentemente de la farándula poco antes de cumplir los setenta años, pero descubrió que, a medida que se retiraba, más se acercaba a sus sueños de infancia: ser el artista integral que ha sido siempre.

Ronald nació el 7 de diciembre de 1944 en Montería, pero muy temprano viajó con su familia a Medellín. Allí estudió internado en una escuela, con una disciplina espartana que para él ha sido esencial en su formación de criatura puntual, disciplinada, emprendedora. Un hombre que jamás se bebe un trago, ni fuma ni se trasnocha y, pese a su apariencia de caribe sonreído, altivo, elegante, desenfadado, con gran sentido del humor, es un hombre meticuloso, sensible, noble y perfeccionista que cree en el Dios de Spinoza y va tras sus propios sueños.

Está convencido de que haber actuado tantos años en la televisión nacional fue uno de sus ciclos vitales y profesionales. Ronald ha consagrado su sabiduría y su experiencia en todo lo que emprende, con un espíritu temerario e implacable. Es un veterano actor autodidacta que se formó a pulso, con coraje y vocación, en una familia humilde, con un padre comerciante y una madre ama de casa, y donde no hay antecedentes de actores.

“Cuando tenía cinco años, mi mamá decidió irse a Medellín con sus tres hijos, y vivimos veinte años en esa ciudad, que fue decisiva en mi formación”. Me dice que su apellido Ayazo es una sola familia proveniente de San Pelayo. Es pariente de Alejandro Ramírez Ayazo, el creador del porro célebre e himno del departamento de Córdoba: María Varilla. Su apellido es ítalo español. (Le puede interesar: Un cartagenero tras las huellas de Julio Verne)

“La cultura paisa me dio todo y nada a cambio. Estudié interno en el colegio Clodomiro Ramírez. A las cinco de la madrugada, íbamos a misa y a las seis de la tarde, rezábamos el rosario. Me encantó el sentido férreo de la disciplina. Eso me formó el carácter. Allí aprendí que la palabra es sagrada, como el manejo del tiempo. Bogotá, luego, fue la ciudad de las oportunidades. Viví 42 años en Bogotá. Una panacea. Allí pulí la vocación y el talento. En esa ciudad de las oportunidades, prevaleció el temperamento paisa y el talento caribe. Había una ebullición artística y yo quería probar mi talento, el lenguaje de mi corazón, y entrar en ese mundo. Decidí irme a los Estados Unidos, pero primero recorrí varias ciudades. Estuve en Los Ángeles. Más tarde, en Boston, Nueva York y Miami. Estados Unidos ha sido una biblioteca abierta a las aspiraciones culturales. Nueva York es la capital universal del pensamiento”.