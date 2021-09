Héctor Rojas Herazo era un renacentista del trópico que logró ser poeta cuando escribía crónicas, versos, novelas, cuando pintaba lienzos enormes de gaiteros y mujeres vendedoras de pescado, y seguía siéndolo cuando hablaba. Era torrencial. Un barroco en la novela. Un poeta existencial, americanista, hambreado de totalidad. Un pintor de la palabra hablada y escrita. Un artista monumental. Una ternura catedralicia.

A Rojas Herazo hay que valorarlo en la dimensión del ser que creó un mundo propio, autónomo, un creador genial que convirtió a Tolú, a Coveñas, a Sincelejo, al Golfo del Morrosquillo, en territorio literario, poético y pictórico. Rebasó el territorio hasta convertirlo en territorio mítico a través de Cedrón que rebasa y transmuta los límites del mar de Tolú y Coveñas y de las sabanas sucreñas en reino de la desmesura, de la orfandad, el esplendor y la ruina, el amor, la soledad, el poder y la muerte. Su reino enduendado transcurre en un patio de Tolú donde se crió con su abuela, su infancia bajo los almendros, los tamarindos, los matarratones y los clemones, su infancia que para él es, más que una edad, un reino de exploración de los sentidos, los miedos y los espejismos, los deseos, los delirios y los fantasmas. (Lea aquí: 2021: declarado el Año del centenario de Héctor Rojas Herazo)

Rojas Herazo no gravita en el realismo mágico, sino en otro realismo más profundo y existencial donde la naturaleza vegetal no es lejana sino cercana y cómplice de la naturaleza humana y a la naturaleza animal. Los árboles de Rojas Herazo silabean, susurran o murmuran, y están vivos contemplando el espectáculo de la condición humana. Pero también el mar que es una presencia orgánica, capaz de compadecerse de los seres humanos. El mar y ese reino vivo que es la casa donde las paredes, los horcones, las puertas y las ventanas, tienen vida propia, y sucumben al verano de los años en el mismo tiempo en que los años derrotan los huesos, los cartílagos y la piel de sus habitantes. Su realismo animista, existencial y mítico es otra manera de percibir la realidad en el Caribe. Sus crónicas y columnas periodísticas escritas entre 1940 a 1970 prefiguran personajes de sus novelas, imágenes de sus poemas y sensaciones visuales para sus pinturas. No puede mirarse a este genio de Tolú como a un cristal quebrado y fragmentado. Hay que verlo en su totalidad, como un artista integral que se expresa a través de la palabra escrita y hablada y a través de los colores. Hay tanto del pintor en sus crónicas y mucho del cronista en sus poemas y novelas. Pero también hay mucho del novelista y el cronista y del poeta en sus pinturas. Las imágenes de la prosa nutren por igual a las imágenes del poeta y la del novelista y las imágenes del artista.