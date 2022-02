Si yo dicto talleres y hago tantas cosas a personas que no son invidentes, ¿cómo me hago entender ante ellos?”

Carmen Elena.

“Ya muy poco salgo sola. En mi casa conozco la ubicación de las cosas, así que trato y pido de que no las cambien de lugar porque me puedo hacer daño. Un día pusieron una silla en la mitad, mi mente no la reconoció y al tropezar me golpeé en la pierna. Ya la segunda vez seguramente no me golpeo porque sé que está ahí, pero todo es un proceso”, narró. En cuanto a la lectura, que para ella es lo más complejo, también se ha adaptado: “Para leer el WhatsApp, tengo letras grandes en mi teléfono”. Carmen sabe que más allá de adaptarse al mundo, le toca ajustarse al suyo con lo que tiene.

“Si me pongo a pelear con el mundo, me deprimo, me encierro, me pregunto por qué y no lo acepto, y es peor... Reconozco la barrera con la que viviré siempre porque solo un milagro de Dios podrá quitarla de mí”, dijo la profesional.

En cuanto a la técnica que aprenden los invidentes para leer o escribir, Carmen dice que se rehusó a quedarse en esa metodología... “Ya ni la recuerdo”, refiriéndose a la técnica de lectoescritura braille.

“Si yo dicto talleres y hago tantas cosas a personas que no son invidentes, ¿cómo me hago entender ante ellos?, ¿cómo los voy a guiar a que aprendan a mi manera?, entonces he tratado de ajustarme o adaptarme a la forma tradicional de escribir”, dijo Carmen, quien le agradece a su mamá tras cumplirle el sueño de matricularla en un colegio como cualquier otro. Inició su nivel educativo con el sistema braille que le enseñaban otros profesores invidentes en horas de la mañana, y en la tarde asistía al colegio con otros niños donde aprendió a leer y escribir en lápiz y papel. Aunque quizá la luz de sus ojos se apague, Carmen le ganó la batalla a la vida.