Sospechosa por coronavirus: “En 24 horas no podrás respirar bien”

—Llegaron los resultados, pero usted no se puede ir— me dice.

—¿Por qué, doctor?— le pregunto.

—La radiografía no está muy bien que digamos...

—¿Cómo así?, pero si yo respiro bien...

—Sí, pero tiene una neumonía, hay que tratarla porque puede tener una evolución desfavorable en las próximas 24 horas. La remitiremos a una clínica de mayor complejidad.

¿Qué más voy a preguntar? ¡Nada! La angustia no me deja abrir la boca. Tiemblo. Lloro. Pienso en mi vida... mi esposo, mi hermana, mi papá y mi abuelo. No puede ser. Si yo llegué aquí caminando... si yo me siento bien, tanto como hace dos horas, cuando llegué...

—¿Quién es el último de la fila?, pregunté al llegar a la unidad de urgencias de mi EPS. Eran las 7:30 de una mañana nublada pero calurosa de abril. Afuera, donde antes fue un parqueadero, hay una carpa blanca, unas ocho personas y dos médicos que atienden a dos metros de los pacientes. Alguien dijo yo y me paré justo atrás de él, pero me di cuenta de que la fila no existía en realidad, todos se ocultaban de decenas de curiosos alrededor que los miraban sin disimulo y recordé: vengo a hacerme la prueba del COVID-19, debo ser cuidadosa. También me escondí.

Nadie miraba a nadie, parecían mudos y me parecía también que los tapabocas nos convertían en seres sin expresión ni identidad. El se “moría” cada que un médico, que más parecía un astronauta, pedía los síntomas a cada uno: dolor en la garganta, fiebre, diarrea, gripa, malestar general. Yo escuchaba atenta, sin un solo dolor, nisiquiera tenía la rinitis que me ataca desde los veinte años. A las 8:20 fui atendida.

—Doctor, a mí no me han dado síntomas, pero mi esposo dio positivo y por eso quiero hacerme la prueba— dije. Aunque no pude ver a los demás, sentí que todos me miraban. Ellos tenían dudas y yo toda la probabilidad de estar contagiada. El doctor escribió algo y llamó por teléfono, a los minutos una enfermera se acercó y me dijo que la siguiera: debía caminar a cinco pasos de ella. Entré a un consultorio. Me pidió que evitara tocar muchas cosas y no me quitara para nada el tapabocas.

Media hora después, tocaron a la puerta. —Hola, señorita, le pido que no salga del consultorio, en un momento le haremos la prueba de hisopado -nasal-, tomaremos muestras de sangre y una radiografía de tórax.

Ya eran las 9:30. Desde el consultorio escuchaba hablar a las enfermeras, quise pedirles ayuda para comunicarme con mi familia, con mi esposo... mi celular no tenía señal... No me escucharon o no quisieron escuchar.

Encerrada, esperaba me enviaran a casa, pero, un momento, a mi esposo no le hicieron tantos exámenes, solo le tomaron la muestra y lo aislaron en casa mientras esperaba el resultado, que llegó a los 3 días. Justo a las 11 volvieron a tocar a la puerta.

--Llegaron los resultados, pero usted no se puede ir. (...) Tiene una neumonía, hay que tratarla porque puede tener una evolución desfavorable en las próximas 24 horas. La remitiremos a una clínica de mayor complejidad.

Y aquí estoy... ¿24 horas? ¿En un día no voy a poder respirar? Dios mío, esto no puede estar pasándome. ¡Tengo 30 años!