¡Remando hacia la vida! Mujeres vencen el cáncer con canotaje

“Yo era muy juiciosa con mis controles de mamografía y mis visitas al ginecólogo, pero un enero de 2017 durante una ecografía me dieron la noticia.. Oh sospecha, di positivo para malignidad”

Luz Miryam, psicorientadora en la IED Las Gaviotas

Así fue como en el 2018 entre tratamientos, cirugías y radioterapias, Luz tuvo que cambiar sus planes de subir y bajar de aviones para luchar contra un mal que no iba a dejar que la consumiera. (Le puede interesar: “El cáncer me enfermó el cuerpo, pero me sanó el alma”)

En ella hubo una necesidad de documentarse lo más que pudo, comenzó a leer y a leer y a comprender su proceso para comenzar a hacer las preguntas que tenía que hacer realmente... “Siento que fui bastante resiliente sobre todo por mi familia, debía ser fuerte por ellos”, sobre quienes manifiesta fueron su red de apoyo durante aquél duro momento.