Relato del capitán: De Pompano Beach a casi Cartagena

El martes 17, tres días y medio después estábamos cruzando la punta de Cuba y la brisa se escondió. Motoveleamos en busca de los alisios que nos asegurarían vientos del este y así poder terminar nuestra travesía con viento y ola hasta Cartagena.

Finalmente, el miércoles 18 nos recibieron los alisios con vientos no esperados de 25-27 nudos. Nadie ha podido dilucidar la razón de por qué los vientos siempre contradicen a los meteorólogos. La bolsa que recoge la vela en la botavara y la mantiene en forma cuando se baja para que no caiga a cubierta, se rompió. La brisa empezó a tener ráfagas cerca de 30-32 nudos y decidimos bajar la mayor, la cual cayó sobre cubierta y por fortuna y con una dificultad enorme me dispuse a amarrarla a la botavara. Amaury, muy hábilmente desde el cockpit y con la ayuda de un bichero me pasaba cuerdas para el difícil amarre con ese viento, pero Alonso se aventuró conmigo en cubierta y haciendo lo que mejor pudimos la aseguramos.