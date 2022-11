¿Qué tan difícil es ser influencer en redes sociales?, expertos responden

Valentina Velázquez, conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Valentina Mor’, es una joven proveniente del estado de Zulia en Maracaibo, Venezuela, recordada por un video viral en el que se le ve tratando de imitar el acento paisa, propio de la región antioqueña de Colombia. Ella es una de las tantas personas que, solo con aparecer en un video en redes, alcanzó la fama que muchos creadores de contenido han deseado en su larga trayectoria para que su trabajo sea reconocido. Valentina, también es la misma chica que hace unas semanas expuso su vida con maniobras peligrosas al subirse en la baranda del elevado puente peatonal que de Blas de Lezo comunica con Las Delicias, todo porque sentía que ya no recibía el apoyo de los usuarios de las redes y estaba pasando por una difícil situación económica. Lea aquí: ¿Quién es “Valentina Mor”, la joven que se viralizó en redes?

En el mundo de las redes encontraremos todo tipo de contenidos para todo tipo de públicos, sin embargo, Edwards Cabarcas, conocido en las redes como Edd Cabarcas, quien es un chef de profesión y se dedica a crear contenido para redes donde les enseña a sus seguidores sobre recetas de cocina -denominadas ‘Gastroexperiencias’- y cómo logró salir adelante. Él nos contó que crecer en las plataformas digitales no es tarea fácil, pues todo depende del tipo de público que se tenga, ya que, si no se crea una comunidad y únicamente tienes vistas sin reacciones, “es como si yo tuviese una fila larga en mi restaurante y que al final nadie me compre”. Lea aquí: El “gastrosueño” de Edd Cabarcas

Según la comunicadora social y magíster en comunicación transmedia, Jenny Ballestas, una comunidad en redes se entiende como “ese grupo de personas que son fieles a tu contenido y a lo que tú transmites como creador e influenciador o como marca”, en este orden de ideas, una comunidad no nace de la noche a la mañana, sino que es algo que se construye con el tiempo.