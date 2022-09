¿Recuerda al chef que viajó a Mocoa a ayudar? Padece una dura enfermedad

Álvaro Mellado.

“Cuando el médico me dijo que tenía leucemia, mi mundo se paró, fue un gran golpe para mí afrontarlo, pues yo era una persona gorda y gruesa, con gran fuerza, pero con la enfermedad comencé a estar débil y bajé muchísimo de peso, pero no hay cosa que más me haya afectado de todo esto que dejar de visitar a las comunidades, pues mi tratamiento no me lo permite”, confesó Álvaro con lágrimas en sus ojos.

Su voz se entrecorta al recordar y narrar todo lo que le gustaba hacer antes de la enfermedad. Este hombre vive en una constante impotencia por las ganas de ayudar a los demás y la imposibilidad de hacerlo.

Así es como usted pude ayudarle a Álvaro

A Álvaro no le ha hecho falta nada en cuanto a su tratamiento médico, dice que, gracias a Dios, ha podido seguir adelante con sus quimioterapias y así disminuir la enfermedad hasta un 45%, no obstante, aún no puede llevar el sustento a su familia, algo que lo preocupa mucho, pues le tocó dejar su hogar para vivir con sus suegros, quienes lo han apoyado en lo que pueden, pero no es suficiente, pues tienen muchos gastos de transportes, comida y servicios en general, además de los gastos de sus hijas y su esposa, quienes tratan de animarlo a diario. Lea también: Yai Ariza, el bailarín que comparte tarima con grandes cantantes

Este hombre de apenas 45 años pide ayuda a una mano amiga, personas de gran corazón que le puedan donar, bien sea ropa, dinero, comida o “lo que Dios ponga en su corazón”. Álvaro Mellado está esperando un trasplante de médula, por lo que no puede ejercer su labor ni siquiera en su propio hogar.

Si quiere ayudar a este hombre caritativo y entregado al servicio de los demás, puede comunicarse al número 3209207538; es el mismo donde maneja su cuenta de Nequi en caso de querer entregarle recursos monetarios.