“Rosita dirigió trabajos de grado de estudiantes de Trabajo Social, Economía y Psicología que luego se tradujeron en una labor de activista en defensa del barrio, con la elaboración de algunos proyectos orientados al mejoramiento de Getsemaní, y luego en un libro que, se ha convertido según muchas personas, en un referente obligado para entender el barrio, y en especial, para buscar la conservación de sus aspectos más valiosos”.

Hay, según ella tres aspectos: “El primero: el proceso de migración o desplazamiento de muchas familias iniciado en los años 80, a raíz del traslado del mercado público. Allí comenzó un proceso combinado de traslados, mudanzas, pérdidas de oportunidades de empleo y desprestigio del barrio. En unos casos, por el cierre de la zona de tolerancia de Tesca. Algunos ‘empresarios’ vieron en Getsemaní el lugar ideal para mover su negocio, el deterioro de las condiciones de vida dio lugar a la aparición de la leyenda de El Samir y el abandono del barrio por las autoridades. Este proceso abarcó 20 años. Segundo: empresarios locales y extranjeros compraron decenas de inmuebles en Getsemaní y vieron el potencial del sector para el turismo. Eso aún no finaliza. Es la gran amenaza para la vida de la comunidad. Estimamos que es lo más valioso que tiene la ciudad. Tercero: los procesos no son excluyentes, van de la mano, son concurrentes o complementarios: la gentrificación, la turistificación y la patrimonialización. Individual o colectivamente son procesos que para algunos son imparables e irreductibles, se retroalimentan y pueden dar al traste con algo valioso, único, que posee una ciudad, como es su autenticidad, su identidad y el conjunto de valores inmateriales asociados a la vida cotidiana, que es en el fondo lo que hoy buscan los turistas: experiencias sensoriales, vivencias originales, manifestaciones culturales locales únicas y momentos que en ninguna otra parte pueden tener. (Lea además: ‘Ángeles Somos’, camino a ser declarado Patrimonio de la Nación)

Ustedes tuvieron el privilegio de trabajar y ser amigos del gran investigador y sociólogo Orlando Fals Borda. ¿Cómo evalúan su legado a diez años de su partida?

-Tuvimos esa enorme fortuna de trabajar y aprender con él durante muchos años, en silencio, con invaluables ganancias en lo personal y profesional. Fuimos muy amigos y nos ayudó a consolidar nuestra formación. Lo conocimos en Montería, cuando María Josefina Yances nos invitó a su casa en unas vacaciones y allí nos encontramos con Orlando y se inició una linda amistad, pues supimos de él en nuestra formación en la Bolivariana de Medellín. Nos acercamos a su trabajo hasta el punto de involucrarnos directamente, no solo en esas vacaciones, sino todo el tiempo que podíamos mientras estaba en la universidad. De esas actividades nos desprendimos unos días antes de su fallecimiento. Ese período de trabajo en Montería se prolongó por varios años, estuvimos con él en Sincelejo y en Mompox, y por los años 80 en adelante y residenciado en Cartagena, se hizo un intercambio muy rico e intenso. Llegaba a la casa con otros intelectuales del país, con los que también construimos sólidas relaciones de amistad, como Guillermo Hoyos Vásquez, Augusto Libreros, los sacerdotes Jesuitas Carlos Eduardo Vasco, Horacio Arango, Gabriel Izquierdo, y otros profesionales menos conocidos en la región. En 1984, nació Coreducar, una ONG con la cual hicimos una incidencia en la región, con un seminario-taller internacional que organizamos con Orlando sobre las diferentes modalidades de investigación e intervención social participativa y participante, que tuvo una excelente participación nacional e internacional desde las ciencias sociales. Con el legado de Orlando, ocurre como con muchos otros intelectuales y científicos, que después de fallecidos se empieza a comprender y evaluar su aporte. En ocasiones pasan los años y se dimensiona mejor su aporte. Eso se evidencia en múltiples documentos, informes y hasta homenajes, desde entidades oficiales, como el Congreso de la República, la academia, tanto en el país como del exterior. Se han creado centros de investigación social bajo su nombre y en muchas universidades de distintos países su obra se empieza a integrar a currículos educativos de pregrado y postgrado. Tal vez donde se está comprendiendo mejor su obra y su trascendencia es en el campo de la educación, la antropología, el trabajo social y aún en actividades aparentemente tan distantes como en las ciencias agropecuarias, donde se ha descubierto el valor de la metodología que Orlando aporto a las ciencias sociales de todo el mundo, como es la Investigación Acción participativa (IAP). No es comprensible la formación en ciencias sociales sin abordar la IAP, como fundamento de la acción profesional, sin un acercamiento sólido a las comunidades y grupos de base. No es posible intentar conocer una realidad que se quiere transformar o incidir en ella, sin la aplicación de un riguroso método científico como el que Orlando implementó en su trabajo, expuso en sus libros y dejó plasmado en algunas facultades de sociología.