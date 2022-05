Me resisto a creer que el poeta se arrojó a un bus de servicio público del barrio Zaragocilla en Cartagena de Indias aquella madrugada del 22 de mayo de 1997, hace 25 años, muy cerca del monumento de la India Catalina. Las versiones que recogí esa madrugada coinciden en que el poeta se detuvo en la avenida en varios instantes de indecisión y cruzó sin mirar el semáforo y mucho menos al bus que venía. Raúl había decaído en las últimas semanas y los transeúntes le rehuían y lo trataban como a un indigente. El conductor que lo atropelló no detuvo el vehículo, y solo dijo para justificarse: ¡Ah, es el loquito!, aseveran algunos testigos. El golpe fue certero. Raúl no alcanzó a llegar vivo al Hospital Universitario del Caribe. La prensa regional y nacional se apresuró a registrar el hecho, sin investigar la muerte del poeta, como un suicidio. Nuevas versiones que he escuchado por estos días cuentan que Raúl venía toreando carros y buses desde la avenida Santander, entrando por La Tenaza. Una fuente cercana me confesó que Raúl, adicto a las drogas, iba en busca de ellas muy cerca del cuartelillo de Chambacú. Alguien lo esperaba allí para entregárselas. Lea aquí: Alejandro Ambrad: en el mundo de las mentes innovadoras

La vida del poeta

Al margen de su vida trágica y su enfermedad mental, Raúl prevalece en la literatura del Caribe y de Colombia para el mundo gracias a su obra poética que ha sido traducida al inglés y al francés, y ha sido motivo de estudio en varias universidades. En el 2004 se publicó la antología ‘Amanecer en el Valle del Sinú’, que reúne la obra de Raúl Gómez Jattin, seleccionada y prologada por Carlos Monsivais, en edición de Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica de México. Raúl fue, además de gran poeta, un hombre de teatro cuando estudiaba Derecho en Bogotá. Allá sorprendió como actor y director en el montaje Las muñecas que hace Juana no tienen ojos, basado en uno de los cuentos de Álvaro Cepeda Samudio. Raúl puso de pie a más de dos mil personas que escuchaban su poesía recitada en el cerro Nutibara, como poeta invitado del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Estaba internado y pidieron permiso al hospital para que leyera sus poemas. Raúl sabía recitarlos con una voz grave de barco viejo que se enfrenta a las tempestades. Gesticulaba, sus ojos enormes y negros de árabe parpadeaban con delirio y pasión, y sus manos de gigante vikingo de más de un metro con ochenta centímetros aleteaban y se sacudían rompiendo el viento que intentaba quebrar las sílabas de sus poemas entre sus labios. Raúl era un lector de la mejor poesía del mundo, conocedor del mundo griego y lector de la historia de la humanidad. Fue profesor erudito de historia en el Colegio Marceliano Polo en Cereté, lector apasionado de Cavafis, Fernando Pessoa, Álvaro Mutis, entre otros. Lector del teatro trágico griego de Sófocles, Esquilo y Eurípides, y lector del teatro trágico inglés de Shakespeare, y devoto de las canciones de Joan Manuel Serrat.