Ramón Freixa, el poder de hacer feliz al paladar

“A ver... El plato de mi infancia es un olor, no es un plato. Es el olor del pan recién hecho en el horno de mis abuelos, de levantarme en la casa de mis abuelos y sentir ese olor pan”, sostiene con una gran sonrisa. Está ahora en La Serrezuela, en el corazón de La Heroica. Aquí, preciso en esta plaza de toros reconstruida, restaurada y transformada en un centro cultural, comercial y culinario. En otros tiempos, el coso de merengue, como era llamada La Serrezuela, albergó conciertos del Festival de Música del Caribe, peleas de boxeo, proyecciones de cine y corridas de toros con los exponentes más afamados. Ahora se ha levantado como espléndido epicentro que une mundos, entre ellos el de la moda, el de la cultura y el de los sabores. Es en este lugar es donde Freixa ha decidido inaugurar su segundo restaurante de comida española en Cartagena, al que bautizó ‘Erre con Erre’. El primero, ‘Erre’, funciona en el Hotel Las Américas desde 2012.

“Mis abuelos panderos y mi padre cocinero, lo aprendí de ellos, pero también estudié, hice prácticas y pasantías en el extranjero, en Francia y en Bélgica -narra-, pero lo que sí que he aprendido de mis padres y mis abuelos son los principios, trabajar, ser buena gente, ser inconformista, luchar y realmente -insiste- el legado que tengo de mis abuelos es el de trabajar y el de ser inconformista”.

¿Qué recuerda de esa niñez junto a su familia?

- Pues mira, trabajo, recuerdo la panadería de mis abuelos en los veranos, ayudando... jugando y ayudando. Y luego el restaurante familiar en Barcelona, viendo a mi padre a la cocina. Yo digo: mi padre no me ha llevado nunca al fútbol, mi padre me llevaba los domingos a la cocina. O sea, pues, era una manera de verle, de poder estar con él.

¿Qué fue lo primero que aprendió a cocinar o que le enseñó él?

- Él me enseñó a cocinar desde croquetas, canelones... pero lo primero que cociné, que lo cociné yo con cinco años, fue para mi gato, le hice un plato a mi gato (risas). Como el gato no lo puede contar porque ya está muerto, era el mejor plato de comida de gatos que se ha hecho en la vida alguien (más risas).

¿Qué le cocinaba su papá?

- Mi papá sigue cocinando, cocina muy rico, tiene esa cocina clásica, esa cocina francesa. Hace desde una pintada de medio duelo, que es un ave, donde la gallina de Guinea, donde entre la piel y la carne le pone trufa. Mi papá cocina como los dioses, el mejor cocinero del mundo es mi papá.

¿Qué ingredientes no pueden faltar en su despensa, cuál es su as bajo la manga?

- En mi casa nunca falta el aceite de oliva español, siempre hay jamón, siempre hay huevos, siempre hay unas latas, siempre hay una buena burbuja para compartir, con los amigos (ríe)... La Burbuja es mi cava de vinos.