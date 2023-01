¿Quieres aplazar tu maternidad?, te entiendo y te doy una alternativa

Voy a ser franca: siempre fui cobarde. Cobarde desde las entrañas, porque me daba pánico pensar en que llegaría un día en el que tendría que decidir si quería o no ser mamá. Pensaba: ¿será que quiero sacarme el corazón del pecho para ponerlo en otro ser humano?, ¿en una personita que, después de nueve meses, saldrá de mi panza y andará por ahí, a riesgo de que le pase algo y me destruya por completo?, porque no podré protegerla siempre.

Una tarde fui a una entrevista con un ginecólogo y especialista en reproducción: acudí a él para que me explicara cómo funciona la maternidad subrogada -aquello coloquialmente conocido como “vientre en alquiler”- y me habló sobre la reserva ovárica.

Resulta que mis óvulos son bastante finitos, que nací con ellos contados -como toda mujer- y lo peor: que envejecen conmigo, así que mis ólvulos tienen 32 años y medio. Y pierden su calidad con los años.

Jennifer Aniston, una señal divina... para este texto

“Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”.