Puerto Rey, cuando las ganas de aprender pueden más

¿Qué cosas no hay aquí? Muchas, empezando por algo tan simple como la comodidad. No hay un laboratorio de física, no hay un laboratorio de química. No hay una sala de informática, la que existe está cerrada porque tantas goteras derribaron el cielo raso sobre los niños un día de clases común y corriente. Fue agosto de 2019, la clase se interrumpió intempestivamente porque los icopores ‘volaron al suelo’, sobre los computadores y sobre los niños, los cables de energía tocaron el agua y se generó un conato de incendio. No hubo lesionados pero sí fue todo un drama escolar y la comidilla por varios días entre los padres de familia, un cataclismo informático en la escuela (ahora aprenden computo, en teoría, nada de práctica). El de informática no es el único salón cerrado, el que está al lado lo clausuraron porque no se puede dar clases en él. No hay techos buenos, porque cuando llueve afuera también llueve adentro, hay goteras en las aulas y “hay que guardar los cuadernos”.

“El colegio en sí está por debajo del nivel de la calle, así que cuando llueve se inundan los patios y no podemos salir de los salones, quedamos encerrados. Si lo niños quieren ir al baño, los profesores debemos cargarlos para pasar los charcos y llevarlos. Muchas veces toca esperar hasta una hora que baje el nivel del agua”. Justo hoy, que llegamos, llovió a chorros por la mañana, las clases se atrasaron, algo que suele pasar. Como muchas veces, hoy no hay luz en el colegio, tampoco hay agua. Veo, afanosa, a la señora del aseo con una palita azul en mano, recogiendo agua estancada de un charco de la calle para echarle a los baños sucios. “Hace mucho tiempo que no invierten en la planta física, en la infraestructura del colegio. Está abandonada, los techos están agrietados. No es fácil que podamos fluir en los momentos de lluvia con las actividades”, me explica Petrona Salgado. Es una señora de cabellos trenzados y piel tersa, es la rectora hace menos de cinco años. La seño Petro me enseña algunos huecos en los techos, me enseña la sala de computo vacía, entre otras cosas. Es la Institución Educativa de Puerto Rey. Aunque su infraestructura no está tan mal como me la habían descrito en un principio, sí tiene deficiencias y sí podría estar mejor.

En la fachada, su nombre, escrito en un pintoresco mural de colores, contrasta con una canaleta de desagües a su alrededor, que bordea todo el frente, el agua puede tornarse pútrida y la calle pantanosa. Puerto Rey es una pequeña vereda del corregimiento de La Boquilla, cercana Tierra Baja. Es una de las zonas más humildes que hay y que he visto en Cartagena. Son raizales afro allí asentados y tienen un consejo comunitario que toma las decisiones importantes.

En la Institución Educativa de Puerto Rey no hay muchas cosas que debería tener un colegio, por lo menos para que los niños aprendan a la par de otras instituciones de Cartagena. Entonces, si se le quiere ver así, tampoco hay igualdad aquí. Pero lo más importante que no hay en todo es plantel son excusas. A pesar de todo, aquí no hay excusas, ninguna para sobresalir, para aprender, para emerger de alguna forma aun cuando las condiciones no sean favorables. Aun cuando la pobreza es un común denominador y, en recursos, hay más restas que sumas, más divisiones que multiplicaciones.