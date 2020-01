Praveen viaja para inspirar a las personas del mundo

“Esto es un viaje centrado en la gente”, asegura el también empresario de 51 años, que además logra que las personas que vean sus vlogs dejen de lado las prevenciones que les impiden disfrutar de las visitas al extranjero y a países ‘estigmatizados’ por su condición de pobreza.

“Las personas se preocupan te dan todas estas advertencias, te dicen que tienes que ser cuidadoso. Pero estos países tienen algo especial... Tienes que ser realmente desafortunado para encontrarte con malas personas en el camino. Muchos piensan que Latinoamérica es peligrosa, pero yo hasta el momento no he tenido ningún incidente, asalto, ni nada. En Honduras, por ejemplo, me pasó algo. Se me cayó la billetera y, bueno, no era que tuviera mucho dinero, pero la persona que la encontró se dio a la tarea de buscarme, de buscarme... ¡Y me devolvió la billetera!”, cuenta.

Mientras hablamos y sin ánimo de hacer comparaciones desafortunadas, dice que inesperadamente en Italia lo robaron en su carro y tuvo que mandar a hacer un arreglo que probablemente supondría un retraso. Una amable chica de Milán se ofreció a darle posada hasta que la pieza regresara de India y arreglara su carro. En ocho días y a través de ella, conoció una Italia que como turistas, él y su equipo no habrían podido conocer.

Dice que en caso de que un suceso de la vida sea malo, siempre debemos ser capaces de ver el arcoíris que se desprende.

Las buenas personas son más

Hace poco, Praveen abrió un canal de YouTube, donde desde ya está mostrando a toda esa gente inspiradora que conoce. Se llama ‘Steering Story’ (que ya tiene 2.700 seguidores) y al igual que su cuenta de Instagram invita a los interesados a ver lo que hay más allá del trabajo de las buenas personas de este mundo.

No está solo, pues a este proyecto se han sumado amigos con los mismos intereses. Hetal, Sudhir, Chetan y ahora Amit han sido los acompañantes que se le han unido en diferentes lugares.

Meses antes de emprender este largo viaje, que tiene como meta 60 naciones, se tomó la tarea de escoger en cada país a algunas ‘personalidades inspiradoras’. En Colombia, entrevistará a dos empresarios y a una cantante que también es diseñadora. Tuvo ocho meses de preparación antes de emprender la aventura, que no describe como un sueño que surgió de la noche a la mañana.

En India, por ejemplo, llegó a encontrar personalidades del calibre de Rajiv Bajaj, director gerente de Bajaj Auto desde 2005. Este empresario y filántropo está a cargo del mayor fabricante de motocicletas a nivel mundial, que exporta más de 3 millones de vehículos al año.

Logró también llegar a Dastan Omuraliev, a quien la revista Forbes incluyó en la lista de jóvenes emprendedores prometedores menores de 30 años en Asia el año pasado.

Antonio Wherli, ‘El pintor de la paz’; Ma Thida y Khon Ja, dos damas fuertes de Birmania; o Akira, un héroe de la vida real, han sido solo algunas de las historias destacados, en unas entrevistas llenas de humanismo, sonrisas y calidad.