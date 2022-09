Podcast: la fascinante historia del ‘villano’ que honran en Turbaco

Turbaco es el municipio de Bolívar más cercano a Cartagena y no solo en cuanto ubicación geográfica; entre la gente, los lugares y las tradiciones de estas dos poblaciones hay un lazo, dando la sensación de que es un solo territorio.

¿Quién no ha probado los chicharrones de la subida a Turbaco o no conoce la avenida Pastrana, que es el centro del comercio de este municipio, haciéndolo sentir cada vez más como un ciudad? ¿Quién no ha comido fritos en la plaza, que en diciembre tiene una iluminación más llamativa que varias de las instalaciones del Centro Histórico? Muchos cartageneros tienen familia, historias y hasta amores en el municipio vecino.

Entre mis historias están las incontables anécdotas mientras pasaba vacaciones, siendo niña, en la casa de mi tías, en el sector 13 de Junio: desayuné ‘boquitas sucias’ en una mesa de frito vecina, probé por primera vez el ‘cucayo’ con tinto y bailé en la calle las canciones de moda que sonaban en un picó: todo lo que no tenía permiso de hacer en mi casa.

Pero además de la conexión que tiene Turbaco con Cartagena, este municipio tiene una historia común con México. Sí, con México. La carrera contigua al plaza se llama Avenida República de México y la alcaldía municipal se conoce como la ‘Casa Texas’, lo que, por supuesto, no es por azar y tiene detrás una historia increíble y sorpresivamente, poco conocida. Le puede interesar: La casa que guarda el pasado de Turbaco