Paulina Anchía, la genio precoz del diseño

La crisis, el empujón que faltaba

¿Pero cómo pasó Paulina de carteras de papel a las de ‘verdad, verdad’? Gracias a una crisis, en un día de lluvia.

Betty lo recuerda: había perdido su empleo como vendedora de publicidad en San Juan de Puerto Rico y el dinero escaseaba. Betty salió al patio a llorar, ya no aguantaba tanta incertidumbre por no tener trabajo, por no saber cómo iba a pagar las facturas y cómo iba a garantizar el bienestar de sus dos hijos y del resto de la familia. A unos metros, sin que Betty lo notara, estaba Paulina... Ella, que entonces tenía apenas 8 años, la miraba, entendía perfectamente lo que pasaba y sabía cuál era la solución. Poco después de ese episodio, Paulina sorprendió a su madre regalándole un dibujo donde ella aparecía entre rayos de luz. “Mamá, esos rayos son estrellas que están cayendo y tú no quieres ver... Ahora es el momento de hacer las carteras”, le dijo. Y así fue, se arriesgaron a dar el primer paso. Ahí estaba Betty, muerta del susto frente a la posibilidad de fracasar, y ahí estaba Paulina, más que segura de cada paso y de sus sueños.

...“Decidimos que, si lo íbamos a hacer, debía tener un propósito de vida -me explica Betty sonriente-”.

¿Cuál es ese propósito y cómo comenzaron con él? -pregunto.

-Pues, desde pequeños mis hijos y yo siempre hemos tenido una empatía hacia el ser humano increíble y hemos querido luchar por el ser humano, por el bienestar... Paulina siempre nos ha acompañado a las labores sociales que como familia tenemos en islas como República Dominicana y Cuba y el mismo Puerto Rico cuando los huracanes, así que cuando creamos la marca, lo hicimos con un propósito, es parte de nuestro ADN. No podíamos hacer una marca por hacer una marca, debía tener un sentido, así que nos aliamos con la fundación de Ricky Martin, que previene a través de la educación la trata humana, uno de los crímenes más atroces del mundo entero. Ahora puedo decir que Paulina, siendo una niña, puede convocar para educar sobre este tema. ¡Es increíble!

La marca nació en 2017 como el sello de bolsos y carteras diseñados en Puerto Rico por Paulina y con la ayuda de Betty, y confeccionados en Colombia (Medellín y Bogotá). Se llama BeAmina.

¿Por qué BeAmina?

-Cuando todo tomó forma dijimos, bueno, el nombre debe significar algo... Si quieres di la historia tú -Betty le habla a Paulina.

-Cuando yo nací, mi hermano no podía pronunciar mi nombre y me decía Amina, y Amina significa ‘guerrera de vida’ y entonces you want to become an Amina, tú quieres convertirte en una Amina y pues Be (Ser)-Amina...