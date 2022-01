Pablo Barragán (Marchena, Sevilla, 1987) cuenta que empezó a sus cinco años a estudiar en la Escuela de Música de Marchena. Al confesarme que en su familia no hay músicos, ha descubierto que su abuelo Agapito Hernández tocaba el clarinete en la banda militar de Marchena, que fue disuelta con la caída de la dictadura de Franco. El abuelo, que fue un aficionado a la música, estuvo todo el tiempo tratando de cambiarse el nombre, porque en Marchena nadie más se llamaba Agapito. Reconoce que Antonio y Pilar, sus padres, tienen buen oído para la música, la madre toca la guitarra y los dos silban canciones tradicionales de España. El padre estudió filosofía y teología, y acaba de jubilarse hace cinco días en el departamento de Catastro. De la madre hereda “la cabeza dura y el optimismo”, dice sonriente, y “esa capacidad de superación y el tesón” de su padre. Al verlo abrazado a su clarinete, siento que es el instrumento el que lo ha buscado para lo toque con el virtuosismo embrujador con que lo hace. Lo he escuchado deslumbrado en los últimos conciertos en la capilla del Santa Clara, y es sin duda, una de las estrellas del Cartagena Festival de Música, pero su humildad lo lleva a decirme: “Aquí hay muchas estrellas”. Agradece a la vida haber tenido grandes maestros en sus inicios, como el profesor Antonio Salguiero; “él me enseñó a descubrir mi camino, el de la música, y la vocación por este arte en el que consagro ocho y hasta diez horas diarias”. Le puede interesar: Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá: David García cuenta la historia .

En el silencio de su habitación suele escuchar el Cuarteto de Cuerdas de Felix Mendelssohn. En próximos días de enero de 2022 editará el álbum “Boundless” con cuatro sonatas, en compañía de Sophie Pacini. Durante el confinamiento de la pandemia estudió mucho, leyó ‘1984’, de George Orwell, y no dejó de tocar su clarinete. Ha sido un tiempo que lo ha llevado a profundizar en su propio interior. No le gusta planear sueños a diez años. Se siente feliz haciendo lo que desarrolla cada día, disfrutando de cada momento. El 31 de julio -el día de su cumpleaños-“me encanta hacer una barbacoa, ustedes le llaman acá parrillada, y comer pescado. A propósito, el mejor pulpo que me he comido ha sido aquí, en Cartagena. Le cuento a mi madre que las calles de la ciudad amurallada están tomadas por las bugambilias o trinitarias que tanto le gustan a ella. El festival de Cartagena, que ha abarcado el romanticismo temprano y no tan temprano, Los colores del sonido, ha sido algo muy especial para mí. Es un repertorio fantástico, emotivo, apasionante. Mis predilectos en el clarinete son el cubano Paquito D’Rivera y Benny Goodman. Lea aquí: Cartagena Festival de Música: Embriagados de música excelsa.

Sus huellas sonoras

Pablo Barragán lleva la música consigo mismo. Estudió en el conservatorio de Antonio Salguiero y en la Fundación Barenboim-Said con Matthias Glander. Miembro de la Orquesta Joven de Andalucía, bajo la dirección de Michael Thomas. Estudió en Basel con el profesor François Benda. En música de cámara sus maestros fueron Anton Kernjak, Ferenc Rados y Anton KernjakAnton Kernjak.