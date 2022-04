Ouriel Zohar (Israel, 1952) me dice que es la primera vez que viene a Cartagena de Indias. Su larga trayectoria como dramaturgo, director, novelista, poeta y ensayista le ha permitido escribir más de medio centenar de libros. Se graduó en la Universidad de París con una tesis doctoral sobre el Teatro Kibbutz colectivo y universal (Metafísico). Empezó a dirigir en París, en 1978. Ha escrito y dirigido 46 obras en hebreo, ha dirigido 75 obras en Israel, Europa, Canadá, África y Asia. Ha llevado a escena obras de Shakespeare, Henrik Ibsen, George Bernard Shaw, entre otras. Ha escrito artículos sobre Stanislavski, Grotowski, Peter Brook, Martin Buber, etc.

Ouriel Zohar durante su visita a Cartagena. // Foto: Julio Castaño Beltrán - El Universal.

Conversando con Zohar

Le pregunto qué privilegia a la hora de dirigir una obra teatral y qué espera de sus actores y actrices. Él me responde en francés y la joven cartagenera Patricia Polanco me traduce luego al español. Sus manos largas se juntan para encontrar la respuesta certera, sus ojos resplandecen detrás de sus lentes transparentes y la barba nevada me recuerda a un apacible y sereno pensador oriental. Para él, el teatro es un lugar para encontrarse. Los ojos del actor deben abrirse a la verdad del ser, a la esquiva y profunda sabiduría. Se acaricia las sienes para decir que también deben abrirse a la reflexión. Y sonríe para decir que los labios, además de pronunciar palabras, pueden abrirse para el misterio del amor. Todo para concluir que hay una sincronización entre el corazón y la mente al salir al escenario y realizar un montaje teatral. Cada actor o actriz tiene dos vidas emocionales y físicas: la de sí mismo y la de su personaje. Lea también: Las novelas de Gabo en las que aparece Mercedes Barcha

Cuando él era un muchacho de diecinueve años, escribió un poema que aludía los mundos secretos de los artistas, la de poder vivir otros gracias al arte. Para él, el teatro es la forma de crear la vida. Algo que privilegia es poder transmitir los pensamientos que no están dichos en el texto. Lo esencial es lograr que el actor transmita esas imágenes, sensaciones o pensamientos a los espectadores. Que la mirada del actor atraviese la mirada del público.

Cuando escribió el libro ‘El niño que sabe volar’, en 2009, abordó un sueño universal, la de poder viajar por el espacio, como a través de un sueño. El niño le pregunta al escritor: ¿Tú me has creado? El escritor sabe que no lo ha creado. Una de sus obsesiones como escritor ha sido la de mirar la vida más allá de la muerte. Cree que el alma no duerme después de la muerte. Siempre está ocupada. No concibe el cielo como un lugar de ocio sino de incesante laboriosidad.