Omar pasó de cortar árboles a ser un guardián ambiental en San Juan

La vida a uno le enseña muchas cosas, a mí me enseñó a hacer mi aporte para un futuro mejor, luego de todo el daño que pude provocar al medio ambiente”.

Omar Enrique Enrique Tapias.

Fue así como se dedicó a construir un vivero que hoy es fuente de ingreso no sólo para su familia sino también para otras. “Yo hoy vendo y le digo a las personas ‘cuando esos árboles crezcan, en unos 5 o 6 años, déjeme entrar a hacer recolección de semilla’”, comentó entre risas, haciendo alusión a su doble propósito con ese ‘trato’, siendo el primero la concientización.

Para él su misión es dejar una huella ecológica, motivar a los niños a la conservación del medio ambiente, incentivarlos para que conozcan el proceso y que más adelante, por qué no, salga un ingeniero, un agrónomo, alguien que siga velando por la naturaleza.

Su labor social es incuestionable, de hecho, gracias al vivero ha podido otorgarles a muchas personas la posibilidad de hacer parte del proyecto de diversas formas. Mujeres cabeza de hogar, por ejemplo, hacen “el llenado de bolsas” - se trata de recoger el abono y la tierra necesaria para la producción de árboles-, y en ocasiones lo hacen en compañía de sus hijos, lo que se convierte en una posibilidad para “enseñarles a trabajar y que no estén en malos pasos”. Otro personal contribuye en la recolección de semillas, y así. Hay oportunidad para todos.

El vivero nació en 2011 aproximadamente, ya son 12 años a cargo, está certificado por el ICA y manejan un promedio de 20 especies. Surgió como una idea de un viejo amigo que fue a hacer una tesis en los Montes de María. “Vamos a montar un vivero”, le propuso, como oportunidad para que se involucrara aún más. Inició con unos amigos, quienes después se echaron para atrás, exponiendo que no iba a ser rentable, así que lo dejaron solo. “Mi objetivo era bien claro, yo siempre pensé en fortalecer el vivero, en proyectarme. Sabía que se trataba de mi plan de vida, que poquito a poquito iba a construir mi negocio”, relató con aquel enternecimiento con el que te refieres a algo preciado y muy amado.

¿Qué palabra lo define?

Perseverancia. Y es que en un principio hubo muchos incrédulos, personas cercanas que le decían “mejor siembra yuca”, pero él estaba firme en su decisión de seguir, sin importar cuántas veces pudiese flaquear. “El principio fue difícil, el segundo año que monté el vivero me fue mal, el tercero fue peor, no vendí nada, y ya del cuarto en adelante comenzaron a verse los frutos. Siempre me mantuve”, expresó con orgullo tras superar tantos obstáculos.