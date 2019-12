Noticias de orgullo, alegría y esperanza

La unión hace la fuerza

Hablando de aguas turbias, en medio de un suceso que amenaza al medioambiente como la sedimentación de El Laguito, surgió algo positivo y es la fuerza hecha por la unión de habitantes deBocagrande, Castillogrande y El Laguito. Y es que es verdad que la unión hace la fuerza, en este caso se unieron en un ‘abrazo’ simbólico y gigante al cuerpo de agua, llamaban la atención para que se hiciera algo al respecto; también empuñaron picos y palas para abrir con sus propias manos un canal que oxigenara con el mar a este cuerpo de agua, considerado por muchos como patrimonio de Cartagena. En sus aguas hubo mortandad de peces y se tornaron turbias y pútridas. Al final, gracias a esa unión de fuerzas, esta historia ha tenido un desenlace favorable, aunque provisional, con la instalación de una motobomba que le da vida a El Laguito.

Un hospital de alto nivel

Este 2019 se dio una noticia positiva en materia de salud para la ciudad y es la entrega oficial del Hospital Universitario Carlos Haime, primer componente del Centro Hospitalario Serena del Mar. Fue entregado en marzo pasado y será operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entre los servicios y especialidades que ofrecerá se encuentran: emergencias y trauma, hemodinamia e intervencionismo, ortopedia y traumatología, neurología, ginecología, obstetricia y reproducción humana; y medicina crítica y cuidados intensivos: neonatal, pediátrico y adulto. Es el primer hospital General Electric (GE) en Latinoamérica, porque cuenta con todos los equipos más avanzados en todas las áreas y tendrá al mejor personal médico de la Costa y del país, una vez comience a funcionar. Se espera que se convierta en uno de los mejores centros médicos del país.

La medicina destacada

Destacada es la labor de dos científicas cartageneras cuyos trabajos de investigación, este 2019, han sido exaltados por el Instituto Científico Pfizer Colombia (ICPC) en el VII Versión del Reconocimiento a la Excelencia Académica y la Investigación. Una de ellas es Diana Borre Naranjo, de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, seleccionada por su trabajo de investigación ‘Mortalidad materna en pacientes ventiladas en la unidad de cuidados intensivos en una cohorte multicéntrica en Colombia’. La otra cartagenera destacada es la estudiante de medicina de la Universidad de Cartagena Nicole Arrieta Caldera, de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud- FUCS, que realizó el trabajo de investigación ‘Actividad inhibitoria in silico de los fitocompuestos de azadirachta indica y la proteína de replicación celular FTSZ de Pseudomonas Aeruginosa’.

Los Juegos del Bicentenario

Los Juegos Deportivos Nacionales de Cartagena y Bolívar 2019 fueron una oportunidad más para mostrar a la ciudad y al departamento ante el país. La delegación de casa cumplió con sus expectativas ubicándose cuarta en el medallero, con 147 preseas, y en sí las justas dejan importantes escenarios como la Unidad Deportiva Rocky Valdez, clave para el desarrollo del deporte, y otros escenarios remodelados para los encuentros deportivos. Se destacaron deportistas cartageneros como la patinadora Geinny Pájaro, el patinador Andrés Jiménez, el taekwondista Neyder Lozano y el pesista Freddy Rentería.

Para Villa de Aranjuez...

En una ciudad sitiada por precarios índices escolares, cualquier aporte educativo es bienvenido. “Cuando se construye una nueva escuela todo mejora. Una escuela puede transformar para bien las vidas de los niños, sus familias y de comunidades enteras”, bien lo decía Shakira el 2 de noviembre 2018 en Villas de Aranjuez, cuando instalaba la primera piedra de lo que será el segundo colegio de su fundación Pies Descalzos en Cartagena (Ya existe uno en la Loma del Peyé). La cantante, rodeada de niños, se mostraba contenta por el proyecto, sin embargo fue hasta este 2019 cuando hubo luz verde para que arrancara. En julio pasado, un fallo judicial dio vía libre a construir el colegio, que se mantenía stand by por una reclamación legal sobre la propiedad del terreno donde se edificará, donado por la Fundación Julio Mario Santo Domingo. Esta noticia dio una luz de esperanza para uno de los sectores con más necesidades de la ciudad.

Un surfista que vale oro

Otro de los orgullos cartageneros es Freddy Marimón, de 13 años, quien no deja de traer alegrías. No hay mejor ejemplo de superación que la de este pequeño vencedor del surf. Su último título lo alcanzó en Playa Grande, Argentina, balneario donde se coronó campeón al conquistar el oro en el Sudamericano de Surf adaptado. Este año también ganó el US Open de Surf Adaptado en California (Estados Unidos), con oro en las categorías Asistido Sentando y Sub-18, revalidando el logro del año pasado en este mismo certamen. La enfermedad congénita que lo privó de sus miembros inferiores y su brazo izquierdo no ha sido limitación para que alcance sus sueños y para que nos llene de orgullo. Freddy se ha convertido en un referente nacional y ha sido invitado a distintos eventos en el país.