Honorio, mi padre, me hizo feliz en mi infancia con sus juguetes de papel; Yola, mi madre, con sus aguinaldos de ropa cosida por ella. Papel y tela fueron más que todos los juguetes eléctricos y a control remoto que, para mis primeros años, aún no llegaban al Sinú. Alcancé a jugar con juguetes de cuerda, pero era algo remoto que el Niño Dios llegara con esas tecnologías.

La Navidad siempre fue una sorpresa y nuestros padres avivaron en nosotros la pasión por la música, regalándonos unas armónicas o violinas, xilófonos o marimbas; guitarras de juguete, caballitos de plástico, un indio Piel Roja a caballo, bolitas de cristal de todos los colores, balones de caucho con su alfabeto incrustado, carros de plástico y de hojalata, zapatos de cuero, entre otras sorpresas, pero nada como los origamis de colores que hacía nuestro padre y la ropa que cosía nuestra madre.

Soñé con una bicicleta que nunca llegó, pero tampoco me hizo tanta falta ni me hizo infeliz no tenerla y disfruté las bicicletas que fueron llegando a casa y en la que se movilizaron años después mis hermanos mayores, mis tíos y mi padre. Mi tío Emiro se iba en bicicleta desde Montería a Sahagún con un doble termo de agua y avena con nuez moscada y canela, y hielo picado. Un día mi hermano Alberto acompañó a Álvaro, el hijo de Blanca Berrocal, a arreglar su bicicleta y pedalearon tanto durante horas, y fueron a parar a Montelíbano, y ya no podían regresar porque los sorprendió la noche y mi madre, espantada y sin tener razones de mi hermano, creyó que lo habían secuestrado.

Acompañé a mi madre a ese viaje en bus, extenuante, en pleno verano ardiente, preguntando a todo el mundo si alguien había visto a un muchacho de pelo indio, con piel de níspero y ojos negrísimos que se había perdido de la casa acompañando a un vecino más grande, viajando en bicicleta. Todo fue tan extraño y mi madre fue a la casa de Blanca Berrocal a preguntar qué sabía de su hijo y de mi hermano, y por qué razón se habían quedado en un pueblo donde no conocían a nadie y no tenían dónde quedarse.

Aquellos días de ausencia de mi hermano fueron dramáticos. Y, al llegar al pueblo, yo descubrí a Alberto, mi hermano, con la misma ropa con la que se había ido de casa hacía ya varios días y la cara chupada, como si hubiera aguantado hambre.

Mi madre salió corriendo a abrazarlo y levantó a lengua física al vecino, que no se inmutó ante nuestra presencia y solo justificó la ausencia diciendo que a su bicicleta se le habían roto las cadenas y había salido a buscar a alguien que se la arreglara. Mi madre le dijo que no podía creerle semejante respuesta, luego de un largo viaje desde Montería hasta Montelíbano, en aquellos años en que la carretera estaba destapada y las vacas obstaculizaban el tránsito. Mi hermano, con una inusitada tranquilidad, le dijo a mi madre que se tranquilizara, que no le había pasado nada malo y que no debía culpar de nada al vecino, pero mamá lo increpó diciéndole irresponsable al exponerlo a una mala hora.

Almorzamos en Montelíbano y regresamos en otro bus lento y taqueado de gente, y con guacales de gallinas y jaulas de loros parlanchines en la que había uno que se pasó mentándole la madre a los pasajeros cada vez que el bus esquivaba una curva o evitaba un accidente de un burro en la carretera.