Muy temprano recibo el clamor de la amiga sanandresana residente en Cartagena, Heaven Stephens Fernández: “En San Andrés hay más de 1.800 casas sin techo, no hay láminas de zinc, se requiere material de construcción y personas que ayuden a reconstruir. En Providencia solo quedan cinco casas en pie, sus habitantes han perdido todo lo que tenían y están vivos de milagro, son aproximadamente 5.000 colombianos que se quedaron sin nada. Ayúdenos a reconstruir este paraíso que tantas alegrías nos ha dado”.

Eduardo Lunazzi, un argentino que llegó a San Andrés atraído por el imán del amor, se quedó para siempre allí bajo la luna verde y frente al mar de los nueve colores, me escribe ahora para contarme lo que está pasando. En este jueves, en el que su voz grave y conmovida atraviesa el océano bajo el cielo de San Andrés hasta Cartagena, me recuerda que se cumplen hoy ocho años en que el otro huracán de las negligencias políticas de Colombia sembró el camino para el despojo de una enorme franja del país, luego de que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya decidiera que “buena parte de las aguas de nuestro archipiélago fuera cercenado. Un aniversario que a la vez cobra un impacto dramático y nos desnuda como nación tras el paso devastador de los huracanes Eta e Iota por Santa Catalina y Providencia”. (Vea aquí: VIDEOS: Providencia quedó devastada tras paso de Iota)

En aquellos días pasé por San Andrés y percibí el desaliento de los nativos, de los jóvenes y los adultos mayores que me confiaron su desencanto de que, en más de medio siglo, un solo presidente había llegado de paso por allá, como si la isla y el archipiélago no fueran de Colombia.

Me decían que se sentían solos y aislados, ahora aún más, con la embestida del huracán. Pero una doble soledad en la que la presencia del Estado ha sido precaria, para no decir ausente. Y en esas negligencias, el país perdió a principios de siglo XX a Panamá y les ha hecho sentir a algunos colombianos que viven alejados de todo, de los designios de Dios y del gobierno; de los planes de desarrollo y distantes de toda noción de esperanza. Creo que no ha sido suficiente y no lo será invertir en reconstruir la isla y el archipiélago, sino se reconstruye la confianza perdida de que esa inmensa franja de país forma parte del mapa territorial y humano de todos los colombianos. Pero que sean una peste y unos huracanes los que nos recuerden la existencia palpitante e irreemplazable de San Andrés y Providencia, eso es algo que nos desfigura como comunidad, como región y como nación.

La solidaridad deberá pagar la gigantesca deuda que tenemos con nuestros hermanos, ahora damnificados del huracán. Vuelvo a preguntarle a Eduardo Lunazzi, quien promueve muchos sueños en la isla, no solo como periodista y gestor cultural de El Isleño y dinámico impulsador del Festival de la Luna Verde y de diversas publicaciones de índole cultural y turístico como la revista Welcome Caribe, y me dice que la sola imagen de ese enorme cocotero, aferrado a sus raíces ancestrales frente a un atardecer que parece pintado por William Turner y al pie de un mar devastado, podría ser la metáfora de la esperanza de los isleños.

La reflexión urgente “no es otra que la del Plan Archipiélago, que nació como alternativa para apoyar a las islas en la debacle limítrofe y que, por diversos factores y razones sociales, humanos, políticos, culturales, no logró los resultados esperados”, precisa Lunazzi, quien deposita su fe invencible en la sociedad civil.