No cometas el error en México de venerar al tequila: serás regañado

No chingues, cabrón”. Esas fueron las palabras que escuché en la primera conversación en confianza que tuve con un mexicano. Hasta un mesero se asustó. No fue un insulto, pero sí una reprimenda. La discusión entre cuál de los dos licores es mejor, en tierras aztecas nunca existió. Por eso achinan los ojos y doblan la boca cuando extranjeros mencionamos al tequila como un sinónimo de su cultura. ¿Mi error? Expresar que apenas tuviera la oportunidad iría por tacos, tortillas y... tequila.

El regaño lo sufrí en medio de un viaje, teóricamente académico, que hice recientemente a Ciudad de México. Eso fue lo que dije frente a la vitrina de Migración. Pero sí, no fue una excusa de polizón. Sí era un taller de periodismo. Me refiero a que cualquier espacio similar sería inane si no se aprovecha la agenda para conocer una tierra tan vertiginosa. En sus calles y plazas, mas no en salones.