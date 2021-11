Para Dixon Pérez, gestor cultural y director de la reconocida compañía de baile Ekobios, la diversidad, tema central del cabildo, “es un punto de partida donde convergen todos los seres humanos, y no solo desde el punto de vista sexual, sino desde lo cultural y lo social en todos los ámbitos que componen a un pueblo y su distinción”.

He ahí la potencialidad e importancia de una matrona como Nilda, gestora cultural y cofundadora del Cabildo, con décadas de investigación, brega y perseverancia. Defendiendo lo inmaterial con muchos kilómetros de desfile y danza. Lea además: Cabildo de Getsemaní, ¡más vivo que nunca!

El evento de este año será hoy, a las 2 p. m., también virtual debido a la persistencia del virus. La conmemoración y el ritual cultural servirá para rendir homenaje a las personas que, año tras año han aportado para engrandecer el Cabildo y que ya no están, pero también servirá como plataforma para homenajear con regocijo, alegría y respeto, a todos esos hogares resilientes ante la desolación que dejó la pérdida de familiares por la pandemia.

En el 2018, la reina Nilda no pudo desfilar por quebrantos de salud. En el 2020 el cabildo se gestó en homenaje a Manuel Zapata Olivella, ícono literario y cultural del Caribe colombiano, sin embargo, las restricciones de distanciamiento social por la COVID-19 obligaron a la realización del Cabildo de Getsemaní en formato virtual.

Nilda Meléndez al usar su maraca adornada de piedras y colores, controla el baile, los tambores y todo movimiento se congela. El escenario y ese micro universo se aquieta si ella lo dispone. Ella quisiera tener ese poder para cambiar ciertos aspectos de la sociedad cartagenera con el movimiento de una maraca.

Desde el barrio Bruselas de Cartagena acompañan al cabildo la comparsa Mis tambores y su candumba, conformada por mujeres que buscan reivindicar el papel de ellas como gestoras culturales y defensoras de unas fiestas que, año tras año, requieren luchar y afrontar retos que no se ven en otras muestras culturales o carnavales de otras ciudades.

Pero no solo en Cartagena, en lugares tan distantes como Berlín, otro grupo de danza acompaña al evento: los diablos espejos que disfrutan sin importarle los 5 grados centígrados ni las miradas curiosas de los transeúntes del parque alemán donde bailan.

Su cetro y corona no son hereditarios, pero si se cultivan legados

Su reinado es sinónimo de la lucha incansable y el empoderamiento que, desde hace décadas, debe imprimirle a su vida para que el Cabildo se lleve a cabo con toda la pompa, la organización, seriedad y reivindicación cultural. Sin embargo, su rol no es hereditario y depende de una corte de regencia que ha acompañado sus batallas monárquicas. Nilda es reina vitalicia hasta que el destino lo decida.

Lo que es de destacar es el profundo interés y los arduos esfuerzos que hace ella junto a los demás gestores culturales como su hijo Camilo y vecinos para inculcar la pertenencia, el amor y la pasión por el Cabildo de Getsemaní a los niños y adolescentes de los barrios involucrados directa o indirectamente con la conmemoración. El objetivo es cultivar a los gestores del mañana y el Cabildo nunca se amilane y siga avante frente a todos los desafíos que ha sorteado desde su primera versión. Lea también: Cabildo de Getsemaní, tradición y emotividad

Un reinado vitalicio de una fiesta ancestral

La reina no concibe una fecha para dejar de ser reina y transferir la corona. En el 2018, con graves problemas de salud y con el diagnóstico médico de que no volvería a caminar, no aguantó estar postrada en una cama y se las arregló para salir a ver el Cabildo que desfilaba con tristeza por estar sin su reina. Ese espíritu de preservar y luchar por su cabildo solo se acabará cuando sea llamada al cielo con todos esos artistas y personajes emblemáticos de su Getsemaní y del universo cultural del cual es protagonista.

Contemplar el cabildo es denotar como, desde tiempos inmemoriales, es un escenario que cataliza y cohesiona todos los despertares y luchas culturales de Cartagena. En el cabildo no hay filtros ni limitaciones, bailan barrios con barrios, danzan negros con blancos y el sudor y la alegría son los mismos. Sin razas, clases sociales ni ideologías.