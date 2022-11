Nicky Jam y Aleska Génesis: ¿es tan fácil hacer un amarre?, aquí te lo cuento

“Deseo que mi pareja no tenga ojos para nadie más. Que sólo me desee a mí y que se quede conmigo para siempre”.

Con esa petición, llamé desde un teléfono desconocido a tres ‘brujos’ para que me dieran la receta secreta de “amarrar” al hombre que, supuestamente, deseaba. Cada uno dio una respuesta distinta a la que esperaba, luego de contarles que me gustaba un hombre, pero que no me prestaba atención. Lea aquí: ¿Cuánto pagó por el amarre? Supuesta bruja de exnovia de Nicky Jam lo revela

La primera llamada fue un fracaso. Me negaron información no sin antes pagar... Esto respondieron todos:

—— Sí, señora. La consulta tiene un costo de 25 mil pesos. Me dices cuándo vas a venir y te atiendo.

Interrumpí su introducción, pues noté su desinterés en conocer mi problema, entonces ¿cómo me iba a ayudar? Le pregunté qué tipo de trabajos realizaba, y contestó:

— Hago de todo, menos brujería y maldades. En la consulta yo le digo qué tipo de trabajo le voy a realizar y cómo la voy a ayudar (...) Cuidado con esos brujos, ¿oyó?— y colgó.

Sin éxito y con algo de miedo tras esa extraña despedida, intenté llamar al segundo ‘brujo’.

— Buenas tardes. Para ayudarla, usted tiene que venir a donde yo atiendo. Si quiere, venga hoy, estoy hasta las 4 p.m. Traiga su nombre completo, su fecha de nacimiento y los mismos datos del señor.

Ya era tarde y ninguno me dio soluciones. Me di cuenta que hacer un “amarre” no es tan fácil como pensé.

En mi afán fui al grano: ¿qué servicio podía ofrecerme un ‘hechicero’ por menos de 100 mil pesos? Le puede interesar: Ella es Aleska Génesis, la ex de Nicky Jam que le habría hecho brujería

***

A pesar de mis intentos fallidos hice la última llamada y aunque esta vez sentí más disposición por parte de la ‘bruja’ tampoco me reveló cómo hacer el amarre y cuánto costaba.

Todo este experimento fue por una razón: comprobar qué tan accesibles son este tipo de prácticas para las personas que, por más discretas que parezcan, las realizan más de lo que pensamos. De hecho, hasta los famosos recurren a estos hechiceros para tener a sus parejas por siempre a su lado.

Brujería a Nicky Jam

Génesis Aleska, exnovia del reguetonero Nicky Jam y modelo venezolana, ha estado en boca de todo el mundo desde que se filtraron varios videos donde una bruja le ofrece sus servicios para amarrar al cantante.

En los clips, que se viralizaron rapidito en las redes, la modelo recibe consejos e instrucciones repugnantes, pero que debía hacer con tal de tener a sus pies al intérprete de ‘Hasta el amanecer’.