Nereo López y su hija Liza. //Foto: Cortesía.

Recordando a mi padre

“No tengo recuerdos de infancia con mi padre”, dice Liza López, una de sus hijas. Su padre tuvo cuatro hijos con dos uniones. Liza es hermana de Carmen Isabel, de uno de sus matrimonios. Las dos hermanas son reconocidas y destacadas médicas egresadas y becadas en la Universidad de La Habana. Mientras Liza se especializó en Anestesióloga, su hermana es Intensivista Neonatal.

“Mi madre se cansó de mi padre porque pasaba recorriendo todo el país con su cámara en la mano, captando las historias de todas las fiestas del país. A veces duraba cuatro y cinco meses en esa travesía. No tengo recuerdos de esa infancia con él, porque fue un padre ausente. Pero, pese a ello, fue un padre responsable. Siempre estaba pendiente de nosotros. Para mis quince años se presentó a mi casa y nos invitó a recorrer, junto a mamá, la vida nocturna de Bogotá. Después de eso, nuestra relación fue siempre activa y frecuente hasta el final. Mi padre era un hombre muy disciplinado, organizado y cálido al mismo tiempo. Era protector, pero exigente. Cuando llegaba de viaje, nos buscaba para salir los fines de semana. Recuerdo que cuando yo regresé de La Habana a Colombia graduada como médica, nos vimos y en la conversación dije varias veces la palabra vaina. Mi padre se me acercó y me dijo: ‘Mi amor, ¿cómo puedo comprender que hayas venido graduada de Cuba y no tengas un buen vocabulario? Desde ese día, la palabra vaina desapareció de mi diccionario cotidiano. Aprendí de él a cruzar las avenidas y las calles respetando los semáforos y a seguir respetando las cebras. Veo a mi padre cuidando de sus carpetas de fotos y recortes de prensa desde 1952 hasta poco antes de morir. Era muy cuidadoso con su memoria audiovisual. Creo que su longevidad se debía a que comía despacio, lentamente, saboreando los alimentos y, en especial, los chocolates... eran su debilidad. Alcanzó a ver dos ejemplares de su libro Saber ver, que reúne más de setenta años de su fotografía. Ya estaba muy frágil. Viajé a las 11 de la noche desde Bogotá a Nueva York el 24 de agosto y llegué a las 5 de la madrugada. Me fui directamente del aeropuerto al Centro de Rehabilitación Isabella, donde estaba hospitalizado. Me dijo: ‘Mi amor, llegaste’. Lo abracé. Estaba muy cansado, había tenido visitas de vecinos, pero ya se quería ir.

“Yo me había casado en Suecia el 8 de agosto y mi padre aún seguía pensando en fotografías. ‘Tengo que hacerte el álbum del matrimonio, mi amor’. Le sobaba los brazos. A veces hablaba y cerraba sus ojos. ‘¿Te estás yendo, papá?’, le pregunté. Me dijo: ‘Estoy aquí, pero ya no veo nada’. Sentí que mi padre había empezado a entrar en ese túnel enigmático que dicen entran los que van a partir. Le dije: ‘No estás solo, papá’. Me acordé que mis hermanos que se habían resentido con él por su ausencia y en algún momento de su resentimiento dijeron en casa: ‘Él morirá solo’. Entonces le dije: ‘No estás solito, papá’. Ya no me contestó. Su respiración se fue apagando. Se quedó quietecito en una paz serena, como si se hubiera dormido. Y yo seguí junto a él, hablándole, llorando, pero su paz me transmitía a mí, una profunda paz interior. Cuando llegó la enfermera me preguntó si había muerto, y ya había transcurrido una hora después de su muerte y yo seguía allí, como si no hubiera ocurrido”.