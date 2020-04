Nadie es igual después de leer a Rubem Fonseca

Nadie vuelve a ser el mismo al leer a Rubem Fonseca. Nadie sale igual y nadie podrá escapar a la perturbadora y cruda belleza de sus cuentos y sus novelas. Era merecedor del Premio Nobel de Literatura. Sus historias nos estremecen no solo por la manera como las narra, sino por la prodigiosa capacidad con que se adentra visceralmente en el espíritu humano, con humor negro, hasta desentrañar las bellas y siniestras verdades de sus personajes con reveladora y despiadada humanidad. En uno de sus cuentos un hombre mata cucarachas y lo asalta el pensamiento brutal y desestabilizador de “¿Por qué no matar a una persona?”. Y ese ser que está pensando es el personaje de su cuento ‘Comienzo’, un tipo que está intentando ser escritor e inicia varios comienzos a los que desiste porque no le parecen contundentes. Escribir es siempre comenzar para él. Ese cuento podría ser la cátedra de cómo escribir cuentos o cómo empezar a contar un libro. En el comienzo de la historia, el protagonista siente que un libro es como un ser humano, una criatura orgánica, pero al final, rompe el comienzo y lo echa a la basura. En la segunda historia ‘La venganza’, del mismo cuento, el personaje es gordo “y nadie esperaba que lograra aquella proeza admirable”. Vengarse es atentar contra uno mismo siempre. El personaje se pregunta si los grandes personajes han sido más gordos que flacos y se atormenta pensando que Jesús era flaco y que el Diablo también es flaco. Y no concibe a un casanova gordo si no es un jeque o un tipo poderoso. Piensa que los gordos han sido caricaturizados, humillados y ofendidos. Pero qué mierda de comienzo para una historia, se dice. Entonces trama una venganza, “una hazaña que lavaría su alma y la de todos los gordos del mundo”. El personaje está pensando lanzar una bomba en un lugar lleno de gente. Y su héroe intentará matar en nombre de Dios. ¡Qué horror! Tampoco le gusta la historia. Se dice: “Los bandidos gordos no escasean, pero los bandidos realmente importantes son flacos”. Suprime la hazaña siniestra y piensa en una acción que lave su alma personal. Prescinde de escribir sobre un atentado. Está pensando en el asesino del archiduque Ferdinand. Termina arrojando la historia a la basura. Piensa ahora en escribir la historia del hombre que enloquecía a las mujeres. Lo bautiza Rodrigo, pero le suena a nombre de telenovela. Este personaje amaba intensamente a las mujeres y ellas lo sentían como “un gas embriagante, un hechizo, un sortilegio que las fascinaba, seduciéndolas, contaminándolas, urgiéndolas a la entrega”. Las mujeres caían hacia él como las mariposas atraídas por la luz. Luego, prescinde de la metáfora de las mariposas. Y prescinde del verbo “contaminar” porque le parece inadecuado. Contaminar es infectar, corromper, viciar. Hay que tener mucho cuidado con las metáforas. También arroja a la basura esta historia. Se le ocurre entonces contar la historia de un millonario, un banquero rico y poderoso. Y piensa que el dinero “da un aura de respetabilidad, además de un irresistible encanto, a ladrones, rufianes, putas, traficantes, asesinos, asaltantes, pedófilos, estafadores y corruptos en general”. Le pareció terrible juntar pedófilos con asesinos, putas, estafadores, etc. Reflexiona que el dinero “tiene la misma esencia de la inclinación a la depravación”. Se pregunta qué encanto puede tener este banquero. Y concluye que “son los ladrones, los asaltantes y los asesinos los que pueden tener un encanto para los lectores”. Se decepciona del comienzo, pero se motiva a escribir la historia. Y culmina este cuento ‘Comienzo’ con: “Los seres humanos no merecen existir”, y es la historia del tipo que mientras mata cucarachas fumigándolas en su apartamento o aplastándolas con su zapato, se tropieza con una vecina vieja, sucia y petulante. El personaje odia las cucarachas que suben por las escaleras del edificio y suben hasta su apartamento, y mientras las mata, piensa en matar a la vieja. Sus pensamientos se precipitan con la crueldad de su imaginación como “feroces tigres hambrientos”. Ese apenas es un cuento del genial Rubem Fonseca, que acaba de partir, víctima de un infarto en este miércoles de abril que acaba de pasar, dejando cuentos y novelas excepcionales y maravillosas que lo mantendrán vivo más allá de la muerte.

‘El peor de los venenos’

En su cuento ‘El peor de los venenos’, la protagonista es una mujer que pasó de los cuarenta años casada con un hombre rico, influyente, pero insoportablemente aburrido, que colecciona jarrones antiguos. A medida que pasa el tiempo ella ve a su esposo como un hombre bajo, tedioso y gordiflón. Ella, vanidosa, exigente e insatisfecha, pretende anticiparse a la vejez haciéndose la lipo, con corte de bisturí y silicona. Y se engrosa el labio superior para parecer más sensual. El cuento transcurre frente al espejo donde la mujer desnuda se observa y evoca lo que ha sido su vida. En esa contemplación ella va más allá de su propia desnudez y se mira hacia adentro pensando que en su matrimonio tenía miedo de pensar”, y en la vida conyugal en la que duermen en cuartos separados, sentía: “Ni siquiera existimos como personas”. En una cena alguien le susurra mirando sus brazos que se está conteniendo las ganas “de morderlos ahora mismo”. Otro amigo de su esposo le confiesa: “Si no fueras la mujer de un amigo mío, te pediría en matrimonio”. La mujer decide al cabo de unos días separarse de su marido, quien le propone dejar pasar un tiempo, consultar un sicólogo y emprender un viaje. Ella le dice que no. El tipo sale de la casa, le deja todo, incluso su valiosa colección de jarrones antiguos. Ella siente por primera vez la maravilla de la libertad, y en dos meses de separada, siente que cada día es mejor que el anterior. El orden obsesivo y maniático del marido en su casa se desarma, y piensa que la presencia de su marido la privada de la soledad sin hacerle compañía. La frase es de un escritor francés y el narrador confiesa haberlo olvidado, pero tiene una profundidad enorme. No solo la mujer tiene el derecho de su soledad, sino que batalla para que la compañía conyugal no niegue el placer de estar sola. Y, a su vez, que la soledad sea a su vez una compañía y un pacto sagrado de dos. Finalmente, la mujer sucumbe después de torear los asedios ante uno de los hombres que la seduce. Van a la playa, se beben un agua de coco y caminan bajo la luna. Ella se le insinúa con su ropa transparente, sus senos que se adivinan debajo de la blusa, sentada frente a él con las piernas cruzadas que le enseñan el esplendor de sus muslos. Inician los besos y terminan haciendo el amor. Pero hay en la conversación un detalle inquietante del tipo preguntándole por los jarrones antiguos del marido. De repente, aún desnudo, suena su celular y se levanta a responder intrigado. Dice que tiene que irse inmediatamente. Desconecta el aparato y se viste. Ella le dice que devolverá los jarrones antiguos al marido. El tipo responde que el exmarido se lo va a agradecer. Extraña esa complicidad entre el amante y el exmarido de la mujer. Después de eso, el tipo no volvió a aparecer. Ella creyó que lo del celular era una farsa. Y se deprimió pensando que el tipo, obligado por ella a hacer el amor, no se sintió atraída por ella. Se sintió estúpida. Devolvió los jarrones al exmarido, pero ni siquiera la llamó para darle las gracias. El exmarido se volvió a casar. Ahora en el espejo descubrió las carnes flojas que cuelgan de sus brazos, los tobillos gruesos y la flacidez del cuerpo. El patetismo del final del cuento es dramático. Ella dice: “Yo no era así, Dios mío, mejor sería morirse de una buena vez”. (Lea aquí: Murió Rubem Fonseca, el escritor que revolucionó la literatura brasileña)

El intimísimo inusitado

Lo excéntrico, desmesurado, monstruoso, también integra su complejo mundo narrativo que retrata la intimidad de seres derrotados, frustrados, ansiosos, impetuosos, miedosos, prejuiciados, excesivos, violentos o iconoclastas. En ‘Una mujer diferente’, la protagonista se pregunta por qué su esposo no se quita jamás los pantalones para hacer el amor. Y ese marido “de manos hábiles e ingeniosas, y una genitalia de tamaño considerable”, que hace flexiones para desarrollar su musculatura, le dice que no le muestra sus piernas porque son feas y delgadas, hasta que ella lo enfrenta y le dice que si no se quita los pantalones dará por terminada la relación. La mujer alababa su cuerpo y él insistía en que sus piernas eran feas. Ella, en cambio, andaba desnuda por toda la casa, y su presencia lo incitaba a hacer el amor en todos los rincones. Ella volvió a reclamarle y decirle que cuando se quitaba parcialmente sus pantalones, era como si él le perteneciera a medias. Ella se quedó mirando sus pantalones y le pidió que se los quitara. Él decidió decirle la verdad guardada: una de sus piernas era más corta, y era una pierna de titanio que no había querido mostrarle en la intimidad. Ella le dijo que, por el contrario, su pierna era interesante porque le daba una apariencia cibernética. El humor de la mujer es la respuesta inusitada del cuento: ¿También tienes un ojo de vidrio? Él le dice que no. Y ella recuerda una vieja canción infantil: “Soy el pirata de la pata de palo, del ojo de vidrio, de la cara de malo”. Lo tomó de la mano y lo llevó a la cama para hacer el amor. Se amaron con más ansias que nunca. (También le puede interesar: El escritor chileno Luis Sepúlveda muere a los 70 años por coronavirus).

Epílogo