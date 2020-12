“En Cartagena no se sabe mucho del parto naturalizado, a diferencia de otras ciudades del país como Cali, Bogotá o Medellín, donde hay clínicas y casas de parto muy bien y legalmente constituidas para este tipo de procedimientos humanizados -dice Edwin-. Entonces, digamos que en Cartagena nosotros hemos hablado con algunas enfermeras, ellas están conscientes y nos han dicho: no, aquí ninguna clínica u hospital está preparado para eso. Simplemente también los médicos y enfermeras muy poco tienen en cuenta estas dinámicas, no obstante de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud”.

“Para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer”, decía Michel Odent, pero en Cartagena “el establecimiento no está preparado, ni los médicos” para el parto fisiológico del que el obstetra francés es gran precursor.

Un precedente

El 16 de noviembre de 2020, dos semanas después del nacimiento de Salwa, llegó el fallo de la tutela, que amparó sus derechos fundamentales de salud, dignidad humana, derechos humanos, derechos de los niños, derecho a la mujer en estado de embarazo, libertad personal, entre otros.

El juez le ordenaba a la clínica permitir que Ágata llevara una acompañante al parto y, bueno, aunque la sentencia llegó después del nacimiento y no se puede devolver el tiempo, a Edwin y a Ágata les parece importante porque “sienta un precedente”.

“Creo que, aunque no necesariamente es culpa de un médico o de una clínica, es un sistema que de alguna manera no contempla otra forma de traer vida a este mundo pese a las recomendaciones de la OMS, del Ministerio de Salud y de muchos más. La tutela sirve para hacer ver en todo el país que hay unos derechos, que hay un antecedente de una tutela, de unos derechos que son inalienables para todas las mujeres gestantes, todos los niños que están por nacer y recién nacidos, que hay unos lineamientos que cumplir, que no hay una excusa alrededor del COVID. No solo tiene que ser llevar a un acompañante, sino establecer unas condiciones para que venga una persona al mundo de mejor forma”, cuenta Edwin. “No queremos que otras mujeres pasen por lo que Ágata pasó, no es necesario. No es lo que nos han hecho creer, que el parto debe ser traumático, porque antes de ir a la clínica no lo fue”.

Y Ágata continúa: “No es que lo mío haya sido peor que lo de otras mujeres, porque, lastimosamente, es la cotidianidad en una clínica; lo que pasa es que cuando uno tiene consciencia de que puede ser diferente, ahí es donde tiene el choque”.

Para Edwin, Salwa es la bebé más hermosa del mundo, llena de energía. Ágata siente que ambas aún son una sola persona, porque están muy conectadas; advierte que la maternidad es muy diferente a la experiencia idealizada que muestran las películas o en la televisión. “Hay que tener una paciencia infinita. Hay que replantear la maternidad”, concluye. “Para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer”, recalca.