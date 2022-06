Monseñor Jorge Enrique Jiménez: “Eso de ser cardenal no me lo esperaba”

El pasado 28 de marzo, en esta misma página, se publicó una crónica de Monseñor Jorge Enrique Jiménez, quien estaba a menos de un par de meses de culminar su labor como arzobispo de Cartagena. Al final de ese artículo se le preguntó: ¿Y ahora qué viene?

Nunca se le pasó por la cabeza que tres meses después, el papa Francisco lo nombrara cardenal.

“En alguna parte todavía uno puede servir en algo, y eso es lo que estoy estudiando, en lo poco que pueda servir, porque las fuerzas se van acabando, tengo 79 años, ya recibí la primera dosis de la vacuna anti-COVID y es un alivio, pero las fuerzas van bajando, en alguna parte podré servir, pero no lo he decidido”, dijo monseñor con voz melancólica en aquella ocasión desde la iglesia San Pedro Claver. Lea aquí: Monseñor Jorge Enrique Jiménez: “A uno lo ponen aquí para servir”

Ahora, “ya retirado”, nos abrió las puertas de su casa. Sorprendido nos cuenta cómo se enteró de la buena nueva: “Eso de ser cardenal, realmente no me lo esperaba, como le dije, ya tengo 55 años en esto y yo creía que había dado mi primer paso para jubilarme y estar más tranquilo porque toda la vida he hecho esto con mucho cariño y lógicamente los años entran; pero el domingo a las 5 a. m. sonó el teléfono; uno como cura siempre está al tanto de que ocurra algo inesperado con la gente, algún problema, cualquier cosa, yo siempre lo dejo encendido y me llamó el rector del Seminario Mayor, el padre Jorge Daguer y me dijo: Monseñor, felicitaciones, ¡lo hicieron cardenal!