Miro Pablo, la historia del guitarrista que vivió en la casa del pirata Francis Drake

La guitarra suena al fondo como una cuerda que se quiebra en un cuarto antiguo. Él tiene más de medio siglo de estar acariciando y descifrando como un virtuoso el alma de la guitarra. La sombra redonda de la guitarra parece una muchacha que viaja del Mediterráneo al Caribe, con ese diapasón de álamo que resuena sus recuerdos en el agua.

Con esa guitarra, que ha resistido las tormentas, ha cruzado los mares y ha conocido las más bellas melodías de la ciudades y del mundo. Ha entrado a la Alhambra y se ha metido en los patios andaluces, griegos y romanos, y se ha sentado como un emperador solitario a juntar los sonidos en el patio antillano de Cartagena de Indias.

Nadie lo conoce en Cartagena como Miroslav Swoboda, sino como Miro Pablo, el hijo de un croata que llegó a la ciudad huyendo de la Segunda Guerra Mundial, y quien se quedó para siempre entre nosotros, luego de encontrar el amor de la cereteana Clara García Padrón. También Miroslav Swoboda, su padre, un hombre insaciable mordido por la curiosidad de saberlo todo, aprendió a cantar, a rasgar la guitarra y a integrar con zu voz de barítono el coro de Zino Yonusas. Hablaba siete idiomas, era técnico de montaje de calderas ferroviarias, buzo, conversador y soñador de tesoros.

Fue él quien trajo la primera guitarra para Miro Pablo. Luego, hubo una segunda guitarra que tanto el padre como la madre encomendaron a España. Entre el ímpetu imaginativo y aventurero del padre y el sentido de la realidad de la madre, Miro Pablo heredó algo de los dos. Mientras el padre volaba en sus aventuras, la madre era quien llevaba la brújula de la casa.

“A veces, se me sale el ímpetu de mi padre, pero prevalece el sentido de mi madre. Soy una mezcla de los dos”, dice Miro Pablo, quien nació con su mellizo Tony el 29 de junio de 1959, el día de San Pedro y San Pablo. Y por eso él se llama Miro Pablo y su hermano Tony Pedro. Luego nacería Alex, el tercero. Los tres nacieron en la calle Santos de Piedra, en el corazón amurallado de la ciudad, en el antiguo caserón colonial donde vivió el pirata inglés Francis Drake, una de las primeras casas que se erigieron en la ciudad.

“Mi hermano Tony nació a minutos de diferencia de mí, pero somos tan diferentes. Él es más tímido. Es un ingeniero exitoso. Soy el único músico de la familia.

“Desde niño supe que en esa enorme casa donde nací había vivido el pirata Francis Drake. Era una casa fantasmal llena de gatos, con catorce habitaciones que mi padre fue dividiendo cuando la convirtió en un hostal de viajeros. Allí conocí a tantos personajes singulares. En una de las habitaciones vivía el ajedrecista Antonio Restom Bitar, que fue gran amigo de mi padre y muy cercano a todos nosotros. Un hombre solitario y de una inteligencia maravillosa, cuya obsesión era el cine, las películas mexicanas y el ajedrez.

“Siendo muy niño, escuché el llanto de una niña detrás de uno de los muros altos de la casa, pero nadie me paraba bolas en la casa. Creían que era producto de mi imaginación, pero un día mis padres buscaron unos albañiles que rompieron el muro, y encontramos un cuarto de muñecas de porcelana. Los vestidos estaban carcomidos y se deshacían al tocarlos. Algunas muñecas estaban descabezadas. La casa había sido el lugar donde Francis Drake guardaba sus baúles de oro y el tesoro que había arrebatado a cañonazos a Cartagena de Indias. Hoy la casa lleva el apellido del pirata. Allí transcurrió parte de nuestra infancia y años de juventud. Nos criamos muy cerca del Parque de Bolívar, jugando a la libertad, al fútbol y a elevar cometas. Yo me sentía dueño de ese parque. Y los fines de semana, íbamos a La Tenaza a bañarnos en el mar y a pescar. Un día, con dos hijos de pescadores, y mis hermanos Tony y Alex, pescamos un tiburón”. Miro Pablo me muestra la imagen de los cinco niños muertos de la risa sosteniendo el tiburón. La madre, al saber que sus hijos habían atrapado un tiburón, les prohibió que se asomaran a la playa frente a La Tenaza. De aquella aventura quedó la foto.