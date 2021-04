¿Y quién es ella?, ¿de dónde viene? Se preguntan muchos usuarios acerca de esta turbanera, de 26 años, quien asegura que no tiene nada que envidiarle a ningún hombre picotero. (Le puede interesar también: Edna Martínez, el picó suena en Alemania)

Sus manos fueron creadas con una grandeza que jamás había experimentado. Tenía el swing. La técnica. Pero no lo sabía. Hoy, Miliceth Martínez Iriarte mira hacia atrás y se pregunta dónde estuviese y a cuántas mujeres más habría ayudado de haber sabido que tenía el don de tocar una consola para hacer mezclas de champeta.

“Oye, ¡siente el meque de las mujeres de la champeta!”, dice una de las placas de la picotera Mily Iriarte, la joven que decidió romper los paradigmas de la mujer picotera en el Caribe colombiano, y no solo para hacerse sentir, sino para ser la mejor.

“En Cartagena somos cerca de 40 mujeres champetúas activas, pero muchas detuvieron su carrera por el machismo. Decidieron dedicarse a criar hijos y a sus familias, porque no se consideraban picoteras, más bien fanáticas o programadoras”, subrayó Mily.

Además, dentro de sus investigaciones viajó a Barranquilla, donde se topó con 15 colegas. Entre ellas destacó a dos que la asesoraron para que se convirtiera en picotera: la “Barbie Perreo”, del picó “El Solista”, y “Ani, la Pechi” del picó “Mundi Turbo”.

Entonces surgió la gran pregunta: “¿Por qué no llevar la teoría a la práctica?”. Ahora nada la detiene, es más: ser picotera es su nuevo sustento económico, hasta que decida regresar al mundo de la administración.

“Descubrí que ser mujer champetúa tiene muchas connotaciones negativas, pero me pinté como ese prospecto actuando como defensora y feminista. Conocí historias sobre muchas de ellas que no se consideran picoteras porque creen no merecer ese título, (porque) supuestamente, es una actividad de hombres”, dijo la artista.