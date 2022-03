Era la mañana del 21 de febrero, me desperté muy temprano, debía estar en el aeropuerto a las 6:30 a. m. y soy de esas que vive, como dicen popularmente, “por donde el agua llega con sed”, pero la verdad es que yo no cabía de la emoción que me generaba el viaje que estaba a punto de emprender. Lea aquí: El “gastrosueño” de Edd Cabarcas

Iría a Bogotá a visitar una cocina, pero no cualquiera: conocería la más famosa del país, la de de MasterChef Celebrity, gracias a mi labor como periodista. Quizá a alguien le parecerá cualquier cosa, pero para mí, que he seguido el reality temporada a temporada, era un sueño que se convertiría en una deliciosa realidad y la sola cercanía me revolvía las mariposas en el estómago.

Por fin llegué a Bogotá, a los estudios de grabación de RCN televisión, ¡a la cocina!

Calma, calma, Kisay, que no se te note tanto la emoción, pensaba, pero no, no lo conseguí, parecía una niña pequeña contemplando el escenario donde se graba el reality que creó Franc Roddam en Reino Unido, por allá en 1990.

11 a. m. ¡Comenzó la experiencia y yo estaba en la fría Bogotá, pero tanta emoción me daba el calorcito más sabroso del mundo! Estaba ahí, ¡y todavía no lo podía creer! La cocina es más grande de lo que se ve en la pantalla, es bellísima... las filas con los imponentes mesones, las estufas y el horno.